"Soi" cận cảnh Peugeot 2008 2025 từ 829 triệu đồng tại Việt Nam

Peugeot 2008 2025 mới đây đã chính thức được giới thiệu tại các đại lý trên toàn quốc. Ở lần ra mắt này, THACO Auto phân phối hai phiên bản gồm Premium và GT, thay thế cho các biến thể Active và GT Line từ thế hệ cũ. Mức giá xe Peugeot 2008 2025 niêm yết chính hãng lần lượt là 829 triệu đồng và 899 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. So với bản cũ, 2008 2025 có mức giá tăng đáng kể. Trước đây, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá khởi điểm từ 789 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc đang bán ra tại thị trường Việt như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos và Hyundai Creta có giá bán dễ tiếp cận hơn, dao động từ 599 triệu đồng. Toyota Yaris Cross cũng chỉ có giá khởi điểm từ 650 triệu đồng. Về thiết kế, Peugeot 2008 2025 tại Việt Nam không có quá nhiều thay đổi mang tính đột phá so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, hãng xe Pháp vẫn tinh chỉnh một số chi tiết để mang đến diện mạo hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt 3D mới, logo sư tử thế hệ mới cùng cụm đèn LED ban ngày phong cách "ba nanh vuốt" giúp phần đầu xe thêm phần sắc sảo. Hệ thống đèn hậu LED được thiết kế lại, kết hợp với bộ mâm mới có tạo hình bắt mắt hơn. Bên trong khoang lái, nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm 10 inch, không chỉ được gia tăng kích thước mà còn thay đổi giao diện trực quan. Peugoet được tích hợp kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, không gian nội thất được gia tăng sự tiện nghi với cửa gió hàng ghế sau, tựa tay và tựa đầu ghế giữa, cốp sau đóng/mở điện và 4 cổng USB (3 cổng type C và 1 cổng type A cho khách hàng lựa chọn. Phiên bản cao cấp nhất GT của New Peugeot 2008 còn trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất ghế da phối Alcantara, tích hợp tính năng massage ghế lái và sưởi cho cả ghế lái lẫn ghế phụ; hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh 8 màu; sạc không dây công suất 15W. Về khả năng vận hành, New Peugeot 2008 được trang bị động cơ 1.2L Turbo Puretech thế hệ mới, cho công suất 133 mã lực. Về tính năng an toàn, New Peugeot 2008 đã được bổ sung tính năng giả lập hình ảnh 360 độ, hỗ trợ quan sát toàn cảnh nhờ hệ thống camera trước và sau xe có độ phân giải cao. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn tiên tiến vẫn được duy trì để hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành như: hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo điểm mù; phanh an toàn chủ động; nhắc nhở người lái tập trung. Đặc biệt nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, cho phép người lái dễ dàng thiết lập tốc độ vào hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) hoặc giới hạn tốc độ (Speed Limiter). Tính năng cảnh báo áp suất lốp cũng được nâng cấp, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thông số lốp thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. New Peugeot 2008 bổ sung thêm 2 màu mới cho khách hàng lựa chọn, gồm Xám Selenium và Trắng Okenite. Với giá bán từ 829 - 899 triệu đồng, Peugeot 2008 thậm chí còn đắt hơn cả một số mẫu SUV cỡ C. Cụ thể, Mazda CX-5 có giá từ 749 triệu đồng, Hyundai Tucson từ 769 triệu đồng và Ford Territory từ 759 triệu đồng, đặt ra thách thức không nhỏ về khả năng cạnh tranh của 2008 tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết New Peugeot 2008 2025 tại Việt Nam.

Peugeot 2008 2025 mới đây đã chính thức được giới thiệu tại các đại lý trên toàn quốc. Ở lần ra mắt này, THACO Auto phân phối hai phiên bản gồm Premium và GT, thay thế cho các biến thể Active và GT Line từ thế hệ cũ. Mức giá xe Peugeot 2008 2025 niêm yết chính hãng lần lượt là 829 triệu đồng và 899 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. So với bản cũ, 2008 2025 có mức giá tăng đáng kể. Trước đây, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá khởi điểm từ 789 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ trong phân khúc đang bán ra tại thị trường Việt như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos và Hyundai Creta có giá bán dễ tiếp cận hơn, dao động từ 599 triệu đồng. Toyota Yaris Cross cũng chỉ có giá khởi điểm từ 650 triệu đồng. Về thiết kế, Peugeot 2008 2025 tại Việt Nam không có quá nhiều thay đổi mang tính đột phá so với thế hệ cũ. Tuy nhiên, hãng xe Pháp vẫn tinh chỉnh một số chi tiết để mang đến diện mạo hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt 3D mới, logo sư tử thế hệ mới cùng cụm đèn LED ban ngày phong cách "ba nanh vuốt" giúp phần đầu xe thêm phần sắc sảo. Hệ thống đèn hậu LED được thiết kế lại, kết hợp với bộ mâm mới có tạo hình bắt mắt hơn. Bên trong khoang lái, nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm 10 inch, không chỉ được gia tăng kích thước mà còn thay đổi giao diện trực quan. Peugoet được tích hợp kết nối thông minh Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, không gian nội thất được gia tăng sự tiện nghi với cửa gió hàng ghế sau, tựa tay và tựa đầu ghế giữa, cốp sau đóng/mở điện và 4 cổng USB (3 cổng type C và 1 cổng type A cho khách hàng lựa chọn. Phiên bản cao cấp nhất GT của New Peugeot 2008 còn trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất ghế da phối Alcantara, tích hợp tính năng massage ghế lái và sưởi cho cả ghế lái lẫn ghế phụ; hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh 8 màu; sạc không dây công suất 15W. Về khả năng vận hành, New Peugeot 2008 được trang bị động cơ 1.2L Turbo Puretech thế hệ mới, cho công suất 133 mã lực. Về tính năng an toàn, New Peugeot 2008 đã được bổ sung tính năng giả lập hình ảnh 360 độ, hỗ trợ quan sát toàn cảnh nhờ hệ thống camera trước và sau xe có độ phân giải cao. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn tiên tiến vẫn được duy trì để hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành như: hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo điểm mù; phanh an toàn chủ động; nhắc nhở người lái tập trung. Đặc biệt nhận diện biển báo giới hạn tốc độ, cho phép người lái dễ dàng thiết lập tốc độ vào hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) hoặc giới hạn tốc độ (Speed Limiter). Tính năng cảnh báo áp suất lốp cũng được nâng cấp, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi thông số lốp thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. New Peugeot 2008 bổ sung thêm 2 màu mới cho khách hàng lựa chọn, gồm Xám Selenium và Trắng Okenite. Với giá bán từ 829 - 899 triệu đồng, Peugeot 2008 thậm chí còn đắt hơn cả một số mẫu SUV cỡ C. Cụ thể, Mazda CX-5 có giá từ 749 triệu đồng, Hyundai Tucson từ 769 triệu đồng và Ford Territory từ 759 triệu đồng, đặt ra thách thức không nhỏ về khả năng cạnh tranh của 2008 tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết New Peugeot 2008 2025 tại Việt Nam.