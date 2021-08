Nissan X-Trail 2022 "uống xăng như ngửi" bản PHEV sắp ra mắt

Ở thế hệ mới, Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail 2022 vốn dùng chung cơ sở gầm bệ Common Modular Family (CMF). Do đó, không có gì bất ngờ khi hai mẫu crossover cỡ C này được trang bị động cơ giống nhau. Dự kiến, vào nửa cuối năm nay, Mitsubishi sẽ tung ra phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Outlander 2022. Tương tự, Nissan X-Trail 2022 PHEV mới cũng sẽ ra mắt. Tin đồn cho biết, Nissan X-Trail 2022 thế hệ mới hiện đang rục rịch ra mắt thị trường Úc với cả phiên bản dùng máy xăng thông thường lẫn PHEV. Ở bản thường, Nissan X-Trail 2022 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Trong khi đó, phiên bản PHEV dự kiến được trang bị hệ truyền động với 2 mô-tơ điện, máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4L và cụm pin lithium-ion 20 kWh. Mô-tơ điện nằm trên cầu trước có công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 95 mã lực và 195 Nm. Riêng động cơ xăng có công suất tối đa 135 mã lực và mô-men xoắn cực đại 199 Nm. Hệ truyền động PHEV sẽ giúp Nissan X-Trail 2022 có thể chạy hơn 70 km chỉ bằng mô-tơ điện. Nếu có sự tham gia của động cơ xăng, Nissan X-Trail PHEV 2022 có thể chạy được quãng đường tổng cộng hơn 700 km. Khi có mặt trên thị trường Úc, Nissan X-Trail PHEV 2022 sẽ được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là mẫu xe PHEV 7 chỗ duy nhất ở Úc. Bên trong nội thất của Nissan X-Trail 2022 cũng có một số điểm mới như mặt táp-lô với màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn và 9 inch tùy chọn, nằm ngay trên cửa gió điều hòa trung tâm. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bảng đồng hồ với màn hình 7 inch hoặc 12,3 inch, tùy phiên bản. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm gọn gàng, tiện dụng hơn với cần số lớn, núm xoay chọn chế độ lái, hộc đựng cốc và phanh đỗ xe điện tử. Nissan X-Trail PHEV 2022 dự kiến không có gì khác bản thường đã ra mắt thị trường Mỹ vào giữa năm 2020. Xe được trang bị hệ thống đèn chia 2 tầng, nằm trên là dải đèn LED định vị ban ngày và nằm dưới là đèn pha chính. Nằm giữa hệ thống đèn này là lưới tản nhiệt V-Motion lớn hơn trước, có thể tự động đóng/mở để kiểm soát luồng không khí vào khoang động cơ. Thêm vào đó là khe gió bên dưới đèn pha, hốc gió trung tâm hình lục giác, tích hợp cả đèn sương mù, và tấm ốp gầm màu bạc. Nissan X-Trail thế hệ mới còn thay đổi nhẹ về kích thước so với thế hệ cũ. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.643 mm (tăng 38 mm), chiều rộng 1.839 mm, chiều cao 1.674 mm (giảm 5 mm) và chiều dài cơ sở 2.705 mm. Bên sườn, mẫu crossover cỡ C này có đường dập gân nổi bật nằm trên hốc bánh vuông vắn. Ở phía sau, Nissan X-Trail 2022 sở hữu cụm đèn hậu ôm trọn 2 góc và có thiết kế mượt mà hơn, nằm sát viền dưới của cửa kính. Bên cạnh đó là cửa cốp có thiết kế rắn rỏi hơn và không đi kèm các chi tiết mạ crôm. Hiện giá xe Nissan X-Trail 2022 tại thị trường Úc vẫn chưa được công bố và phiên bản PHEV sắp ra mắt chỉ là lời đồn. Cùng chờ xem mẫu xe này xuất hiện trong thời gian sắp tới sẽ ra sao. Video: Nissan X-Trail 2022 mới được nâng cấp những gì?

