Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021 có gì để "đấu" Ford Ranger Raptor

Chẳng bao lâu sau khi tung ra Nissan Navara 2021 mới tại thị trường Úc, hãng Nissan lại chuẩn bị vén màn 1 phiên bản mới của dòng xe bán tải này, mang tên Pro-4X Warrior. Được phát triển dựa trên bản Pro-4X cao cấp nhất của dòng Nissan Navara 2021 hiện đang bán tại Úc, Pro-4X Warrior sẽ thay thế đàn anh N-Trek Warrior cũ. Tương tự đàn anh N-Trek Warrior, Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021 mới cũng do công ty kỹ thuật nổi tiếng của Úc là Premcar lắp ráp. Ngoài ra, mẫu xe này còn có những nâng cấp tương tự Nissan Navara N-Trek Warrior cũ như thanh bảo vệ cản trước hầm hố, tích hợp dải đèn bổ sung bên dưới lưới tản nhiệt. Tất nhiên, thanh bảo vệ cản trước này đã được thay đổi thiết kế để phù hợp với Nissan Navara mới. Chi tiết này được chế tạo dựa trên thanh bảo vệ cản trước mà hãng Nissan phát triển dành cho Navara mới. Tuy nhiên, khác với phụ kiện chính hãng của Nissan, thanh cản trước trên Navara Pro-4X Warrior 2021 lại được sơn màu giống với thân xe. Ngoài ra, Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021 còn có thêm hệ thống treo cải tiến đặc biệt và có kích thước lớn hơn so với bản thường. Hệ thống treo này kết hợp cùng lốp chạy mọi địa hình Cooper Discoverer 32 inch để mang đến khả năng off-road tốt hơn cho Nissan Navara Pro-4X Warrior mới. Theo tin đồn, hệ thống treo trước của Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021 sẽ giống với N-Trek Warrior cũ. Tuy nhiên, giảm xóc và nhíp sẽ được sơn màu giống với tấm ốp gầm bên dưới cản trước. Những chi tiết còn lại của Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021 sẽ được bê nguyên từ N-Trek Warrior sang như bộ vành hợp kim rộng hơn nhằm phù hợp với bộ lốp off-road cỡ lớn hơn, đệm cao su (bump stop) ở lò xo nâng cấp, ốp bảo vệ gầm và chiều cao gầm có thể tăng thêm 42 mm. Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức và giá xe Nissan Navara Pro-4X Warrior 2021. Dự đoán, xe sẽ dùng động cơ giống Nissan Navara Pro-4X 2021, cụ thể là máy dầu 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.3L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại dải tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh có chế độ cầu chậm. Theo ông Bernie Quinn, giám đốc kỹ thuật của công ty Premcar, mẫu xe bán tải này "được thiết kế để phù hợp hoàn toàn với điều kiện vận hành tại Úc, cả trên đường phố lẫn off-road, mà không phải hi sinh sự tiện nghi hay tính thực dụng". Hãng Nissan hiện chưa công bố thời điểm ra mắt thị trường Úc của Navara Pro-4X Warrior 2021. Dự đoán, xe sẽ được tung ra thị trường này vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay như đối thủ mới dành cho Ford Ranger Raptor. Video: Giới thiệu Nissan Navara 2021 Pro 4X tại Việt Nam.

