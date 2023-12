Nio ET9 – sedan điện sạc 5 phút chạy 250 km giá 2,7 tỷ đồng

Vừa qua trong một sự kiện hoành tráng mang tên Nio Day 2023 được tổ chức ở Trung Quốc, hãng xe Nio đã cho giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới là ET9. Đây sẽ là sản phẩm chủ lực của nhãn hiệu Nio, được định vị ở phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Nio ET9 2024 mới sở hữu nhiều điểm nhấn về công nghệ chẳng hạn như kiến trúc điện 900V, sức mạnh tối đa gần 700 mã lực… Kiểu dáng của sedan điện Nio ET9 là điểm nhấn nổi bật khi thể hiện tham vọng xóa nhòa ranh giới giữa thể loại coupe-crossover và sedan. Xe có kiểu dáng fastback ở phần đuôi, đồng thời thiết kế gầm có khoảng sáng quá cao đối với một mẫu sedan cỡ lớn theo kiểu truyền thống. Xe dài 5.324 mm, rộng 2.016 mm, và cao 1.620 mm, với chiều dài cơ sở lên tới 3.250 mm. Mũi xe mang kiểu dáng thon nhọn đặc trưng của sedan thuần điện nói chung, kết hợp với cụm đèn pha cực mảnh và đèn hậu có vẻ như là sự pha trộn giữa Jaguar F-Type với Porsche Taycan. Mẫu xe này dài rộng hơn so với Mercedes EQS, nhưng thấp hơn nhiều, và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 40 mm. Một số chi tiết thiết kế đáng chú ý gồm: tay nắm cửa chìm trong thân xe, cánh gió sau chủ động đóng/mở, bộ mâm đa chấu cỡ lớn – 23 inch với logo lắp nổi giống Rolls-Royce để luôn nằm dọc khi bánh xe quay tròn. Bên trong nội thất, hãng Nio nhấn mạnh về chi tiết sang trọng của khoang hành khách phía sau. Hàng ghế sau đầy sang trọng của ET9 có góc điều chỉnh tựa lưng lên tới 45 độ, chiều rộng đệm ngồi là 582 mm và 11 kiểu điều chỉnh chỉ bằng một thao tác. Ngoài ra, để mang lại cảm giác sang trọng, chiếc xe còn có 7 tấm che nắng chỉnh điện có thể được kích hoạt chỉ bằng một nút nhấn. Thay vì bảng điều khiển truyền thống, ET9 sử dụng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái và màn hình trung tâm AMOLED kiểu máy tính bảng có kích thước 15,6 inch. Nio cho biết xe sở hữu vô-lăng có thể thu lại và xếp gọn vào bảng điều khiển khi kích hoạt chức năng điều khiển thông minh. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình kiểu máy tính bảng 8 inch đặt giữa các ghế, tủ lạnh thông minh đóng mở điện và hai màn hình AMOLED 14,5 inch gắn ở lưng ghế trước. Sức mạnh của Nio ET9 đến từ 2 mô-tơ điện gồm: mô-tơ không đồng bộ phía trước tạo ra công suất 241 mã lực và mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau tạo ra công suất 456 mã lực. Khi các mô-tơ cùng vận hành có thể đem lại tổng công suất lên tới 697 mã lực. ET9 được xây dựng trên nền tảng thế hệ thứ 3 của Nio với kiến trúc điện 900V, hoạt động ở điện áp cao nhất là 925V. Nhờ vậy mà xe có thể sạc nhanh với công suất cực đại 600 kW và dòng điện cực đại 765A. Cụm pin dung lượng 120 kWh với 46.105 thỏi cho phép xe đạt phạm vi hoạt động là 255 km chỉ sau 5 phút sạc pin. Giống như các xe khác của Nio, mẫu ET9 cũng hỗ trợ tính năng đổi pin chỉ trong 3 phút. ET9 còn được trang bị Sky Ride, hệ thống khung xe thông minh của Nio, với bánh sau có thể đánh lái một góc tối đa 8,3 độ. Hệ thống treo khí nén hoàn toàn chủ động có giảm xóc được điều khiển độc lập bởi bơm thủy lực riêng. Theo lời quảng cáo của đại diện hãng Nio, so với hệ thống treo của Porsche Panamera thế hệ thứ 3 vốn rất “xịn xò” và được giới chuyên môn phương Tây ca ngợi hết lời, thì hệ thống treo của ET9 còn ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Về công nghệ an toàn, ET9 sở hữu 3 cảm biến LiDAR, bao gồm một ở trung tâm và hai camera độ phân giải cao ở mép trước của nóc xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số. Mẫu sedan này hiện đã nhận đặt hàng trước ở thị trường Trung Quốc và dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng vào quý I/2025. Giá xe Nio ET9 là 800.000 nhân dân tệ (tương đương 2,7 tỷ đồng). Những người dùng đặt hàng sớm ET9 sẽ được hưởng một số lợi ích, bao gồm giảm giá từ 5.000 đến 10.000 nhân dân tệ (khoảng 17 – 34 triệu đồng) và dịch vụ tài xế miễn phí lên tới 100 giờ cùng nhiều đặc quyền khác. Video: Chi tiết Nio ET9 – sedan điện sạc 5 phút chạy 250 km.

