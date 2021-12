Những quy định quan trọng chủ xe ôtô cần làm trước 31/12/2021

1. Hạn cuối sang tên xe qua nhiều đời chủ không có giấy tờ Người đã mua xe ôtô cũ, qua nhiều đời chủ nhưng không có giấy tờ chuyển nhượng ôtô cần nhanh chóng đi làm thủ tục sang tên trước ngày 31/12/2021 bởi vì theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, sau ngày 31/12/2021, những trường hợp trên sẽ không được giải quyết đăng ký, sang tên nữa. 2. Hạn cuối đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải Người đã mua xe ôtô cũ không có giấy tờ chuyển nhượng cần nhanh chóng đi làm thủ tục sang tên trước ngày 31/12/2021

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 01/8/2021 thì cần phải thực hiện đổi sang biển số vàng trước ngày 31/12/2021. Danh sách xe bao gồm: Xe chở khách theo tuyến cố định; Xe buýt theo tuyến cố định; Xe taxi; Xe chở khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định; Xe chở khách du lịch.

Theo điểm đ, khoản 7, Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những xe kinh doanh không đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt kể từ ngày 01/01/2022. Mức phạt từ 02 - 04 triệu đồng đối với cá nhân và từ 04 - 08 triệu đồng đối với tổ chức.

Lưu ý, những xe hoạt động kinh doanh vận tải từ sau 01/8/2021 thì đã được cấp biển số vàng ngay từ khi đăng ký, nên không cần phải làm thủ tục chuyển đổi này.

3. Xử phạt xe chưa lắp camera giám sát

Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những xe kinh doanh không đổi sang biển số vàng sẽ bị xử phạt kể từ ngày 01/01/2022.

Nghị quyết 66/NQ-CP công bố ngày 01/01/2021, xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách từ 09 chỗ trở lên chưa lắp camera đảm bảo ghi, lưu trừ hình ảnh trên xe sẽ bị xử phạt 01 - 02 triệu đồng. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cần gấp rút thực hiện quy định nêu trên.



4. Phải có dây an toàn ở ghế nằm, giường nằm



Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách đã được cấp phù hiệu, biển hiệu thì phải có dây an toàn ở ghế nằm, giường nằm để đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe.



Trước ngày 31/12/2021, xe ôtô vẫn được giảm phí sử dụng đường bộ.

5. Hết hạn giảm phí sử dụng đường bộ

Thêm một thông tin quan trọng mà các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải cần lưu ý là theo Thông tư 47/2021/TT-BTC, từ ngày 01/01/2022, mức phí sử dụng đường bộ đối với ô tô kinh doanh vận tải trở lại mức cũ theo quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC.

Trước ngày 31/12/2021, xe ôtô vẫn được giảm phí sử dụng đường bộ, cụ thể, giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với ôtô kinh doanh vận tải hành khách, gồm ô tô chở người và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng; giảm 10% phí sử dụng đường bộ đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo.