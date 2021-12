Volkswagen thêm đại lý tại Việt Nam, ra mắt Teramont hơn 2,3 tỷ

Mới đây , VW Hoàng Gia vừa chính thức khai trương đại lý Volkswagen Hoàng Gia - CN An Phú hoàn toàn mới, đây là showroom đầu tiên được xây dựng theo chuẩn nhận diện thương hiệu toàn cầu mới của Tập đoàn Volkswagen.

Theo đó đại lý Volkswagen chính hãng mới này được đặt tại trung tâm Quận 2, trên trục đại lộ Đông Tây - Mai Chí Thọ với địa chỉ cụ thể là 67 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đức. Đây là showroom đầu tiên theo chuẩn nhận diện thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Volkswagen, được thiết kế mang tinh thần "YOU TAKE WE MAKE".