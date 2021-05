Những lưu ý khi mua xe ôtô cũ để tránh "tiền mất, tật mang"

Việc sở hữu và sử dụng xe ôtô thường kéo thêm khá nhiều chi phí đi kèm, ngoài vấn đề xăng dầu, vệ sinh, bảo hiểm, người tiêu dùng sẽ phải chi tiền để sửa chữa hoặc hay mới một số phụ tùng trên xe. Đáng chú ý, một số phụ tùng, linh kiện đặc biệt trên xe thường có giá rất đắt đỏ và bắt buộc phải thay mới mà không thể sửa chữa. Đặc biệt với các mẫu xe ôtô cũ trên thị trường, người mua càng nên lưu ý đến chất lượng của các trang bị này bởi chi phí thay thế khi hỏng hóc của các trang bị này có thể bằng một nửa giá trị của xe. Vậy các phụ tùng có giá thành đắt đỏ này là gì?

Hộp số ôtô Một trong những phụ tùng đắt đỏ nên trên xe ôtô chính là hộp số, trang bị này thường có giá thành rơi vào khoảng 1.000 - 4.000 USD (tương đương 23 - 92 triệu đồng). Đối với các mẫu xe ôtô đã qua sử dụng, chi phí để thay thế trang bị này trong trường hợp hỏng hóc có thể cao hơn và thậm chí là không có sẵn hàng để thay. Hộp số xe ôtô là trang bị có chi phí thay thế rất cao

Vì vậy, người mua xe cũ trước khi quyết định mua xe cần chạy thử xe để kiểm tra khả năng hoạt động của hộp số, đồng thời tìm hiểu về giá thành của hộp số để cân nhắc xem liệu có nên mua chiếc xe cũ này hay không.

Máy phát điện bên trong động cơ

Trang bị tiếp theo mà người mua xe ôtô cũ cần lưu ý chính là máy phát điện bên trong động cơ. Được biết, máy phát điện của động cơ là trang bị giúp sạc ắc quy trong quá trình sử dụng xe. Nếu máy phát điện bị hỏng và dừng hoạt động, khá nhiều hệ thống điện trên xe sẽ bị ảnh hưởng và không thể hoạt động đúng chức năng vốn có.

Máy phát điện có vai trò sạc ắc quy nhằm duy trì hệ thống điện trên xe

Máy phát điện cũng là một trang bị chỉ có thể thay thay và khó có thể sửa chữa, giá thành của máy phát điện cũng khá cao, ở mức khoảng 1.000 USD ( 23 triệu đồng). Các dấu hiệu cho thấy máy phát điện của xe có vấn đề hay không chính là việc xe có khó khởi động hay không, các hệ thống điện trên xe có báo lỗi hay mất chức năng hay không. Trong quá trình chạy thử xe cũ mà bạn định mua, hãy để ý đến vấn đề này.

Trục cam

Trục cam là trang bị thiết yếu bên trong động cơ đốt trong. Do đây là trang bị cơ học nên trục cam rất bền, thường khó hỏng hóc dù thời gian sử dụng dài. Tuy nhiên, trục cam vẫn có thể bị nứt, vỡ do người dùng không thực hiện bảo dưỡng, thay dầu định kỳ cho xe hay thậm chí là do áp lực của lò xo xu-páp.

Trục cam có độ bền cao, nhưng nếu xảy ra hỏng hóc thì chi phí thay thế cũng rất đắt đỏ

Theo tìm hiểu, chi phí thay thế trục cam cho xe ô tô thường rơi vào khoảng 2.000 USD, tương đương 46 triệu đồng. Để tránh việc tốn chi phí để thay thế linh kiện quan trọng này, người dùng xe nên chú ý bảo dưỡng xe định kỳ và đúng hạn.

Bộ chuyển đổi khí thải

Bộ chuyển đổi khí thải là trang bị bắt buộc trên mỗi chiếc xe ô tô trước khi được bán ra thị trường. Trang bị này được đặt giữa ống xả và động cơ của xe, có vai trò chuyển đổi khí thải xả ra từ động cơ thành khí thải ít ô độc hại hơn. Trong một số trường hợp khi bộ chuyển đổi khí thải không thể sửa chữa mà buộc phải thay mới. Chi phí để thay mới bộ chuyển đổi khí thải này rơi vào khoảng 1.500 USD, tương đương khoảng 35 triệu đồng.

Bộ chuyển đổi khí thải chỉ có thể thay mới mà không thể sửa chữa

Bơm nhiên liệu

Bơm nhiên liệu là trang bị quan trọng, tham gia vào quá trình vận hành của xe. Vai trò của bơm nhiên liệu chính là cung cấp áp suất bơm nhiên liệu theo tiêu chuẩn vào kim phun. Qua thời gian dài sử dụng, bơm nhiên liệu có thể bị tắc nghẽn, hỏng hóc do chất lượng xăng kém, có cặn.

Chi phí thay thế bơm xăng ôtô thường rơi vào khoảng 400 - 800 USD, tương đương 9,2 - 18,5 triệu đồng. Thêm vào đó là chi phí nhân công khoảng 200 USD, vì vậy người dùng có thể sẽ phải chi trả đến 1.000 USD (23 triệu đồng) để thay mới trang bị này.

Bơm nhiên liệu là trang bị mà người dùng cần chú ý trong quá trình sử dụng

Khác với trục cam có độ bền cao, bơm nhiên liệu sẽ có tuổi thọ sử dụng từ 160.000 - 320.000 km. Trong khoảng thời gian này, người dùng xe cần lưu ý kiểm tra bơm xăng thường xuyên, nên đổ xăng tại các cây xăng uy tín để tránh làm hỏng nặng bơm nhiên liệu.