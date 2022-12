Người Mỹ chịu chi cho ôtô điện hơn xe xăng, cơ hội cho VinFast?

Trong số 3 quốc gia trên, Mỹ có xu hướng thích mua xe truyền thống hơn ôtô điện. Khi được hỏi, người Mỹ phần lớn đều chọn xe xăng, dầu thay vì ôtô điện trong cùng tầm giá. Theo đó, có khoảng 53% người tham gia khảo sát của Compare the Market đã nghiêng về xe truyền thống. Tỷ lệ tương ứng của người chọn ôtô điện là 34%. Số còn lại khẳng định không có sở thích cụ thể.

Phụ nữ thường muốn chi ít tiền hơn cho xe so với đàn ông.

Khi mua ôtô điện, người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn so với xe xăng, dầu truyền thống.

Để tìm hiểu xu hướng mua xe của người tiêu dùng, trang Compare the Market đã tiến hành khảo sát với hơn 2.500 người trưởng thành tại Úc, Mỹ và Canada. Qua khảo sát này, Compare the Market nhận thấy người tiêu dùng ở 3 thị trường này có một số điểm chung như sau:

Cũng theo Compare the Market, 43% người tiêu dùng Mỹ từ 18-24 tuổi khẳng định sẽ mua ôtô điện thay vì xe xăng, dầu thông thường. Trong khi đó, 70% người từ 55-64 tuổi lại chọn xe xăng, dầu truyền thống.

Nguyên nhân khiến người Mỹ chưa muốn mua ôtô điện

Rào cản chính ngăn người Mỹ đến với ôtô điện chính là tuổi thọ pin và chi phí thay pin. Có đến 56,4% người được hỏi chọn 2 lý do này. Những nguyên nhân phổ biến khác bao gồm thiếu trạm sạc, giá mua ban đầu, thiếu hiểu biết về công nghệ và niềm tin rằng ôtô điện không thân thiện với môi trường. Chỉ có 10% người tham gia khảo sát khẳng định không có lý do gì để từ chối mua ôtô điện.

Những lý do khiến người Mỹ chưa muốn mua ôtô điện.

Một điều thú vị là những người thuộc thế hệ lớn tuổi (trên 65 tuổi) lại không chọn lý do "hiểu biết về công nghệ" để không mua ôtô điện. Thay vào đó, những người này chủ yếu chọn lý do là thời gian sạc, giá bán, quãng đường di chuyển của xe và chi phí thay pin. Tuy nhiên, những lý do này cũng phần nào cho thấy thế hệ khách hàng lớn tuổi không hiểu biết nhiều về công nghệ ôtô điện.

Người Mỹ chịu chi cho ôtô điện hơn xe xăng, dầu truyền thống

Theo khảo sát của Compare the Market, người Mỹ sẵn sàng chi nhiều tiền cho ôtô điện hơn xe xăng, dầu truyền thống. Cụ thể hơn, phần lớn những người mua xe mới với giá dưới 45.000 USD sẽ chọn xe xăng, dầu. Trong khi đó, những người muốn mua xe có giá trên 45.000 USD lại nghiêng về ôtô điện hơn.

Trong khoảng giá trên 65.000 USD, lượng người Mỹ chọn ôtô điện cao gấp đôi so với người chọn xe xăng, dầu truyền thống. Đây có thể coi là một cơ hội dành cho những mẫu ôtô điện như VinFast VF8 và VF9.