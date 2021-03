Ngắm siêu xe Ferrari 488 Spider tiền tỷ dạo phố đêm Sài Gòn

Siêu xe Ferrari 488 Spider có thể được xem là mẫu siêu xe mui trần tốt nhất cho các đại gia Việt bởi nhiều đặc tính như phù hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm hơn xe sử dụng mui mềm, công năng sử dụng đa dạng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, uy lực nhưng vẫn đủ đáp ứng sự nhẹ nhàng, dễ chịu khi cầm lái trong phố hay vẻ ngoài vô cùng bắt mắt và mang đậm tính khí động học của một siêu xe. Theo tìm hiểu, chiếc Ferrari 488 Spider trong bài viết được đưa về nước hồi năm 2017 bởi một đơn vị nhập xe tư nhân ở thủ đô Hà Nội với mức giá lên tới hơn 20 tỷ đồng. Hiện nay, chiếc xe đã được đăng ký biển số tại TP. HCMvà đây cũng là nơi "siêu ngựa" Ý đang định cư cùng chủ nhân. Sở dĩ Ferrari 488 Spider tại Việt Nam được đánh giá là siêu xe mui trần tốt nhất với các đại gia Việt là bởi những đặc tính của mẫu xe này rất phù hợp với điều kiện môi trường nước ta. Trong đó, 2 yếu tố nổi bật nhất phải kể tới là bộ mui xếp cứng bằng kim loại thay vì mui mềm bằng vải đặc biệt thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm của Việt Nam. Tiếp tới, tầm qua sát khi ngồi bên trong Ferrari 488 Spider cũng đem đến cảm giác dễ dàng hơn hẳn so với những đối thủ cùng phân khúc như Lamborghini. Điều này kết hợp cùng khả năng vận hành uy lực nhưng vẫn đủ mềm mại giúp cho chủ nhân có thể linh hoạt trong việc điều khiển chiếc xe di chuyển trong đường phố đô thị, nơi có mật độ giao thông đông đúc. Về diện mạo, ngoài bộ cánh màu đỏ Rosso corsa truyền thống và nổi bật, Ferrari 488 Spider còn sở hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ Full-Led hiện đại và nổi bật hơn hẳn so với "đàn anh" 458 Italia. Ngoài ra, bộ mâm 5 chấu kép kích cỡ 20 inch độc đáo và hệ thống má phanh màu đỏ, tương đồng với màu ngoại thất cũng gia tăng sự quyến rũ cho mẫu siêu xe nước Ý. Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa Ferrari 488 Spider và Coupe là việc Spider đã không còn tấm mui cứng trên đỉnh nữa, thay vào đó là phần mui xếp cứng có thể đóng / mở trong 14 giây bằng một nút bấm đặc biệt. Ngoài ra, phần nắp động cơ của 488 Spider cũng không còn trong suốt nữa, nó đã được thiết kế lại và che giấu toàn bộ động cơ bên dưới. Ferrari 488 Spider vẫn sử dụng động cơ tăng áp kép V8 3,9L tương tự như bản Coupe, cho ra công suất 660 mã lực và 760Nm mô-men xoắn cực đại. Tuy nhiên, khả năng hiệu suất của 488 Spider mui trần bị giảm một chút so với Coupe, vì trọng lượng 1.420kg - nặng hơn bản Coupe 50kg, ở tiêu chuẩn, một chiếc Ferrari 488 Spider có thể tăng tốc từ 0 - 200 km/h trong 8,7 giây, trước khi cán tới tốc độ tối đa 325 km/h, trong khi bản Coupe chỉ mất 8,7 giây và có vận tốc cực đại là 330 km/h.



Video: Chi tiết Ferrari 488 Spider 20 tỷ đồng tại Việt Nam.





