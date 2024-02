Ngắm dàn siêu xe Ferrari triệu đô của tay đua F1 Lewis Hamilton

Vào tháng 2/2024, tay đua người Anh Lewis Hamilton đã chính thức công bố gia nhập đội đua F1 Scuderia Ferrari từ mùa giải 2025. Trước đó vào năm 2021, Lewis Hamilton chia sẻ về Ferrari là "một giấc mơ của mọi tay đua, một mục tiêu cần đạt được". Mặc dù trong thời gian thi đấu cho McLaren và Mercedes-Benz, Lewis Hamilton đã cho thấy mình là một "fan cứng" của thương hiệu này khi sở hữu nhiều mẫu xe giới hạn. Đặc biệt hơn, Ferrari lại là một hãng xe rất khắc khe trong việc lựa chọn chủ sở hữu của những siêu phẩm trị giá hàng triệu USD. Ferrari 599 GTO: Đây là chiếc Ferrari đầu tiên của Lewis Hamilton sở hữu. Anh mua chiếc xe này vào năm 2010, vốn đang thi đấu cho đội đua McLaren với chức vô địch đầu tiên vào năm 2008. Ngoại thất của chiếc xe mang màu sơn đen Nero Setoso, đi kèm với kẹp phanh màu vàng tương phản. Lewis Hamilton thường được bắt gặp sử dụng chiếc xe này tại Monaco. Nội thất của xe được bọc chất liệu Alcantara màu đen Nero, đi kèm các họa tiết trang trí màu vàng Giallo. Ghế đua Sabelt bằng sợi carbon nhẹ hơn bản tiêu chuẩn đến 17 kg. Viết tắt của từ Gran Turismo Omologato, Ferrari 599 GTO ra mắt lần đầu vào năm 2010, là phiên bản sử dụng hợp pháp của siêu xe dành cho đường đua 599XX, vốn đã được trình làng vào năm 2009. Trái tim của Ferrari 599 GTO là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0L, công suất 670 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Do đó, 599 GTO mạnh hơn 599 GTB đến 50 mã lực, nhưng nhẹ hơn phiên bản tiêu chuẩn 100 kg. Được trang bị một số công nghệ thừa hưởng từ 599XX, 599 GTO có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,35 giây, trước khi đạt vận tốc hơn 335 km/h. Ferrari chỉ sản xuất giới hạn 599 chiếc 599 GTO. Vào năm 2016, Lewis Hamilton đã bán lại chiếc xe với odo chỉ 2.622 km. Hiện tại, chiếc xe đang thuộc bộ sưu tập của một người chơi xe nổi tiếng sống tại Luân Đôn và Hong Kong. Mức giá bán lại của Ferrari 599 GTO hơn 700.000 USD. Ferrari SA Aperta: Dựa trên nền tảng 599 GTO, SA Aperta được sản xuất giới hạn 80 chiếc toàn cầu nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập Pininfarina. Chiếc xe của tay đua này mang màu sơn đỏ Rosso Fuoco, và được phát hiện lần cuối tại Beverly Hills, California. Nội thất chiếc xe nổi bật với chất liệu Alcantara màu đỏ tại nhiều vị trí. Ferrari SA Aperta vẫn có công suất 670 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Với thiết kế mui trần hàng độc và số lượng giới hạn, mức giá bán lại của siêu xe này hơn 1,2 triệu USD. Ferrari LaFerrari: Nhằm ăn mừng chiến thắng Australian Grand Prix 2015, Lewis Hamilton đã đặt hàng một chiếc LaFerrari. Siêu xe này được bàn giao bởi đại lý Ferrari Beverly Hills, và anh thường được bắt gặp tham dự những sự kiện cùng chiếc LaFerrari này. Khác với những chiếc LaFerrari thông thường mang màu đỏ Rosso Corsa truyền thống, chiếc xe của Lewis Hamilton sở hữu nước sơn đỏ Rosso Fuoco, bao gồm cả phần mui xe vốn thường được sơn đen. Tương tự với chiếc SA Aperta trước đó, nội thất của chiếc LaFerrari được bọc Alcantara với tông màu đỏ Rosso FX. Anh còn cá nhân hóa tên và huy hiệu của mình tại ốp bậc cửa. Trái tim của Ferrari LaFerrari là khối động cơ đốt trong V12 dung tích 6.3L mang mã F140, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Kết hợp với động cơ này là hệ thống Thu hồi Động Năng (HY-KERS) và động cơ điện, thừa hưởng từ những mẫu xe đua Công Thức 1. Cơ cấu này có công suất 163 mã lực. Do đó, mẫu xe đầu bảng của Ferrari có công suất tối đa lên đến 963 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Đi kèm là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu sau. Tổng cộng có 500 chiếc LaFerrari được sản xuất với mức giá khởi điểm khoảng 1,5 triệu USD. Sau gần 1 thập kỷ, mức giá bán lại trung bình của mẫu xe này lên đến 3,1 triệu USD. Ferrari LaFerrari Aperta: Vào tháng 6/2018, chiếc LaFerrari Aperta, phiên bản mui trần của LaFerrari, được bàn giao cho Lewis Hamilton tại Beverly Hills, California (Mỹ). Khác với chiếc LaFerrari đang sở hữu, LaFerrari Aperta của Lewis Hamilton mang màu sơn trắng Bianco Italia, mâm thể thao 5 chấu màu đen mờ và kẹp phanh màu đỏ. Tay đua này nâng cấp toàn bộ huy hiệu Ferrari dưới dạng sợi carbon màu đen. Đi kèm với mẫu xe mui trần này là phần mui có thể tháo rời bằng sợi carbon và mui canvas mềm. Nội thất của siêu xe này cũng được bọc da cao cấp màu đen Nero, đi kèm các đường chỉ may tương phản màu đỏ Rosso. Tương tự LaFerrari, LaFerrari Aperta sở hữu khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.3L cùng hệ thống động cơ điện KERS, mang đến tổng công suất 963 mã lực. Tại thời điểm ra mắt, LaFerrari Aperta có mức giá khởi điểm khoảng 2 triệu USD với số lượng sản xuất giới hạn 210 chiếc. Hiện tại, chỉ một vài đại lý siêu xe rao bán LaFerrari Aperta với mức giá khoảng 5 - 6 triệu USD. Video: Lewis Hamilton sẽ tham gia đội đua Ferrari mùa giải mới.

