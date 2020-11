Ngắm Aventador SVJ và McLaren 720S Spider hơn 70 tỷ tại Đà thành

Mới đây, siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ mới chỉ có 900 chiếc trên thế giới dạo phố cùng với McLaren 720S Spider ở Đà Nẵng. Được biết, siêu ngựa phiên bản giới hạn này được một đơn vị nhập khẩu tư nhân làm các thủ tục thông quan và lăn bánh tại Đà Nẵng. Sức nóng của Lamborghini Aventador SVJ được đẩy lên cao, khi "siêu bò" này lăn bánh cùng với siêu xe McLaren 720S Spider qua các con đường đẹp nhất Đà Nẵng, trong đó, bức ảnh cặp đôi McLaren 720S Spider và Lamborghini Aventador SVJ chạy qua cầu Rồng, biểu tượng của thành phố đáng sống nhất Việt Nam đã gây "bão likes" trên mạng. Hiện chiếc siêu xe phiên bản giới hạn Lamborghini Aventador SVJ vẫn sẽ ở lại Đà Nẵng để làm thêm các thủ tục khác trước khi được cho sẽ vận chuyển vào Sài thành để bàn giao cho một chủ nhân sinh sống ở đây do đã đặt mua xe từ trước đó. Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ hai về Việt Nam có màu sơn "nóng bỏng" là vàng Giallo Evros, đây cũng là chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên tại dải đất hình chữ S sở hữu màu sơn này. Trước đó, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên về Việt Nam có màu xanh dương Blu Glauco. Ngoài màu sơn váng óng, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ tại Việt Nam còn có nhiều chi tiết carbon ở cản va trước và cản va sau, ốp sườn, hốc gió bên hông hay nổi bật nhất vẫn là cánh gió đuôi carbon với điểm nhấn là hệ thống chủ động Aerodinamica Lamborghini Attiva (Ala 2.0) mới nhất của hãng xe Ý. Bên hông siêu xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam có thêm dải sọc 3 màu trắng, xanh lá cây và đỏ tượng trưng cho Quốc kỳ Ý, logo Aventador SVJ khá nhỏ ở sườn xe và khá bất ngờ là xe không có bộ tem SVJ nổi bật trên vòm bánh xe sau như chiếc Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên về nước. Khác với những chiếc Lamborghini Aventador SVJ màu vàng khác có nội thất đen-vàng, đen-đỏ hay đen-xanh, chiếc Lamborghini Aventador SVJ mới về Việt Nam được phối "nội y" màu đen của da Alcantara và sọc chữ Y màu trắng cùng sợi carbon. Đây là kiểu phối màu thể hiện cho dòng xe Lamborghini Super Veloce. Chưa dừng lại đó bảng điều khiển trung tâm của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ cũng được sửa đổi lại đôi chút so với đàn anh Lamborghini Aventador SV. Màn hình của Lamborghini Aventador SVJ hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm thú vị hơn. Hai bên thành ghế có logo SVJ. Lamborghini Aventador SVJ vẫn được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít quen thuộc trên những chiếc Aventador LP700-4 rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ở trên siêu xe Aventador SVJ, hãng Lamborghini đã tinh chỉnh lại khối động cơ này nhằm tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn và 20 con ngựa so với Lamborghini Aventador SV. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đáng tiếc thay là thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Lamborghini Aventador SVJ không thể thấp hơn con số 2,8 giây của "đàn anh" Lamborghini Aventador SV tạo ra. Vận tốc tối đa của siêu xe hàng hiếm mới về Việt Nam cũng dừng lại ở con số 350 km/h. Hiện chưa rõ giá xe Lamborghini Aventador SVJ tại Việt Nam, theo giới thạo xe nó có mức khoảng hơn 50 tỷ đồng. Tại thị trường nước ngoài, siêu xe Lamborghini Aventador SVJ có giá rao bán ở Đức khoảng 429.900 Euro (tương đương 11,2 tỷ đồng). Còn mức giá chưa thuế của siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ này khi đến Đức chỉ 361.261 Euro (tương đương 9,39 tỷ đồng). Do chưa có đại lý McLaren chính hãng tại Việt Nam nên việc đưa các siêu xe nước Anh về nước đều do các công ty nhập khẩu tư nhân thực hiện. Giá xe McLaren 720S Spider ở Việt Nam trên 23 tỷ đồng, còn tại thị trường Mỹ, các đại gia chỉ phải bỏ ra số tiền bắt đầu từ 7,3 tỷ đồng. Lý do McLaren 720S Spider có giá cao khi về đến Việt Nam là do cách tính thuế tại nước ta cao nhất thế giới. Video: Siêu xe Aventador SVJ và McLaren 720S Spider tại Đà Nẵng.

