Chi tiết siêu xe Lamborghini Countach Periscopio cực hiếm

Siêu xe Lamborghini Countach được biết đến với rất nhiều những phiên bản khác nhau như LP500S, Countach LP5000 và cả Countach 25th Anniversary. Tuy nhiên, ở phiên bản LP400 có những chiếc Countach “bỗng dưng” trở thành hiếm có với một lỗi sản xuất – Những chiếc xe này thường được biết đến với tên gọi Countach “Periscopio”. Trên thực tế, những chiếc Countach “Periscopio” là những chiếc xe đầu tiên được bán ra thị trường từ năm 1974 đến năm 1976 trước khi được nâng cấp động cơ và loại bỏ phần kính độc đáo để trờ thành LP400 S vào năm 1977. Điểm khác biệt duy nhất của những chiếc Lamborghini Countach hàng hiếm này là phần gương chiếu hậu tròn được Bertone thiết kế gắn trên cửa xe. Tuy là một trong những chiếc kính chiếu hậu đẹp nhất từng được gắn trên xe, nhưng nó lại mang đến nhiều rắc rối ở thời điểm bấy giờ. Đây là một trong những chiếc Countach Periscopio được phục chế với màu sắc nguyên bản đầy hấp dẫn. Chiếc xe này mang số thứ tự 149 trên tổng số 150 chiếc từng được sản xuất. Ngoại thất của xe được sơn lại đúng màu sắc nguyên bản với màu nâu ánh kim Luci del Bosco, nội thất được bọc da màu Champagne đầy sang trọng. Sau ba năm được bán ra thị trường, hãng siêu xe Lamborghini nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực về phần gương này. Sau đó, hãng siêu xe mới nổi khi đó liền thiết kế lại và ra mắt phiên bản thay thế có tên LP400 S với phần gương chiếu hậu to và thực dụng hơn so với LP400. Trong suốt ba năm có mặt trên thị trường, Lamborghini đã sản xuất tổng cộng 150 chiếc LP400 với phần gương tròn và thêm 8 chiếc với gương lớn. LP400 Countach với số khung 1120298 là chiếc xe số 149 trong số 150 chiếc xe Periscopio nguyên bản đầu tiên. Chiếc xe này đã được giao cho Monaco Motors, đại lý Lamborghini chính thức của Monte Carlo vào ngày 19 tháng 12 năm 1977. Countach LP400 với số khung 1120298 đã được bán mới cho Robert Katz tại West Orange, New Jersey và sau đó bán cho Norman King sống tại St. Augustine, Florida. Tính đến tháng 3 năm 2001, chiếc xe mới chỉ lăn bánh tổng cộng 11.888 km. Vào năm 2003, chiếc Lamborghini Countach số khung 1120298 đã được bán cho John Kyle ở Miami, Florida và năm 2005 đã được bán cho Steve Claasen, lúc này chiếc xe vẫn còn màu sắc ngoại thất và nội thất nguyên bản từ khi được xuất xưởng. Vào năm 2014, chiếc LP400 1120298 đã bán cho ông Greg Manocherian ở tại Katonah, New York. Lúc này, ông đã thuê Gary Bobileff để sửa chữa, hoàn thành chiếc xe từ những chi tiết nhỏ nhất với tổng chi phí lên tới 226.000 Đô. Chiếc xe này được trang bị đầy đủ sách, dụng cụ và bốn bộ hành lý bằng da giống với màu nội thất xe. Vào tháng 8 năm 2016 LP400 đã được trang bị đã được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện Concorso Italiano tại Monterey và được đánh giá bởi Câu lạc bộ Lamborghini, trao cho chiếc xe giải thưởng dành cho Á quân Best of Marque. Tháng 1 năm 2017, Countach LP400 với số khung 1120298 đã được Mike & Colleen’s Ferraris Online LLC bán cho chủ sở hữu hiện tại và được trưng bày tại La Jolla Concours thường niên lần thứ 15 vào tháng 4 năm 2019, giành giải nhất trong Class và sau đó được trưng bày tại San Marino Motor Classic. Chiếc xe Lamborghini Periscopio Countach mang tính biểu tượng này đã được hoàn thiện một các hoàn hảo, đẹp mắt và sẵn sàng để có thể được trưng bày hay gia nhập vào bất cứ một bộ sưu tập xe nào. Sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp và công việc huấn luyện của Bertone chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ ai thích thiết kế quyến rũ cùng với hiệu suất tuyệt vời. Ở LP400, Lamborghini lần đầu mang đến trên một chiếc xe của mình động cơ đặt giữa và dọc theo xe. Khối động cơ V12 này có dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất cực đại 370 mã lực, đi cùng hộp số sàn 5 cấp. Ở biến thể LP400 S thay thế, khối động cơ V12 chỉ tạo ra 350 mã lực, tuy nhiên ngoại hình có nhiều thay thế chính là thứ khiến chiếc xe được săn đón nhiều hơn ở những năm ’70. Video: Ferrari Testarossa đọ sức Lamborghini Countach.

Siêu xe Lamborghini Countach được biết đến với rất nhiều những phiên bản khác nhau như LP500S, Countach LP5000 và cả Countach 25th Anniversary. Tuy nhiên, ở phiên bản LP400 có những chiếc Countach “bỗng dưng” trở thành hiếm có với một lỗi sản xuất – Những chiếc xe này thường được biết đến với tên gọi Countach “Periscopio”. Trên thực tế, những chiếc Countach “Periscopio” là những chiếc xe đầu tiên được bán ra thị trường từ năm 1974 đến năm 1976 trước khi được nâng cấp động cơ và loại bỏ phần kính độc đáo để trờ thành LP400 S vào năm 1977. Điểm khác biệt duy nhất của những chiếc Lamborghini Countach hàng hiếm này là phần gương chiếu hậu tròn được Bertone thiết kế gắn trên cửa xe. Tuy là một trong những chiếc kính chiếu hậu đẹp nhất từng được gắn trên xe, nhưng nó lại mang đến nhiều rắc rối ở thời điểm bấy giờ. Đây là một trong những chiếc Countach Periscopio được phục chế với màu sắc nguyên bản đầy hấp dẫn. Chiếc xe này mang số thứ tự 149 trên tổng số 150 chiếc từng được sản xuất. Ngoại thất của xe được sơn lại đúng màu sắc nguyên bản với màu nâu ánh kim Luci del Bosco, nội thất được bọc da màu Champagne đầy sang trọng. Sau ba năm được bán ra thị trường, hãng siêu xe Lamborghini nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực về phần gương này. Sau đó, hãng siêu xe mới nổi khi đó liền thiết kế lại và ra mắt phiên bản thay thế có tên LP400 S với phần gương chiếu hậu to và thực dụng hơn so với LP400. Trong suốt ba năm có mặt trên thị trường, Lamborghini đã sản xuất tổng cộng 150 chiếc LP400 với phần gương tròn và thêm 8 chiếc với gương lớn. LP400 Countach với số khung 1120298 là chiếc xe số 149 trong số 150 chiếc xe Periscopio nguyên bản đầu tiên. Chiếc xe này đã được giao cho Monaco Motors, đại lý Lamborghini chính thức của Monte Carlo vào ngày 19 tháng 12 năm 1977. Countach LP400 với số khung 1120298 đã được bán mới cho Robert Katz tại West Orange, New Jersey và sau đó bán cho Norman King sống tại St. Augustine, Florida. Tính đến tháng 3 năm 2001, chiếc xe mới chỉ lăn bánh tổng cộng 11.888 km. Vào năm 2003, chiếc Lamborghini Countach số khung 1120298 đã được bán cho John Kyle ở Miami, Florida và năm 2005 đã được bán cho Steve Claasen, lúc này chiếc xe vẫn còn màu sắc ngoại thất và nội thất nguyên bản từ khi được xuất xưởng. Vào năm 2014, chiếc LP400 1120298 đã bán cho ông Greg Manocherian ở tại Katonah, New York. Lúc này, ông đã thuê Gary Bobileff để sửa chữa, hoàn thành chiếc xe từ những chi tiết nhỏ nhất với tổng chi phí lên tới 226.000 Đô. Chiếc xe này được trang bị đầy đủ sách, dụng cụ và bốn bộ hành lý bằng da giống với màu nội thất xe. Vào tháng 8 năm 2016 LP400 đã được trang bị đã được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện Concorso Italiano tại Monterey và được đánh giá bởi Câu lạc bộ Lamborghini, trao cho chiếc xe giải thưởng dành cho Á quân Best of Marque. Tháng 1 năm 2017, Countach LP400 với số khung 1120298 đã được Mike & Colleen’s Ferraris Online LLC bán cho chủ sở hữu hiện tại và được trưng bày tại La Jolla Concours thường niên lần thứ 15 vào tháng 4 năm 2019, giành giải nhất trong Class và sau đó được trưng bày tại San Marino Motor Classic. Chiếc xe Lamborghini Periscopio Countach mang tính biểu tượng này đã được hoàn thiện một các hoàn hảo, đẹp mắt và sẵn sàng để có thể được trưng bày hay gia nhập vào bất cứ một bộ sưu tập xe nào. Sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp và công việc huấn luyện của Bertone chắc chắn sẽ làm hài lòng bất cứ ai thích thiết kế quyến rũ cùng với hiệu suất tuyệt vời. Ở LP400, Lamborghini lần đầu mang đến trên một chiếc xe của mình động cơ đặt giữa và dọc theo xe. Khối động cơ V12 này có dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất cực đại 370 mã lực, đi cùng hộp số sàn 5 cấp. Ở biến thể LP400 S thay thế, khối động cơ V12 chỉ tạo ra 350 mã lực, tuy nhiên ngoại hình có nhiều thay thế chính là thứ khiến chiếc xe được săn đón nhiều hơn ở những năm ’70. Video: Ferrari Testarossa đọ sức Lamborghini Countach.