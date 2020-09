Lamborghini Centenario mui trần cũ, thét giá 2,6 triệu USD

Trong vài năm trở lại đây, Centenario Roadster được đánh giá là chiếc mui trần đặc biệt nhất của Lamborghini. Bên cạnh mức giá ngất ngưởng, số lượng hạn chế, mẫu siêu xe Lamborghini Centenario Roadster mui trần này còn có ý nghĩa riêng đối với hãng siêu xe Italy. Centenario được ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 2016 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini. Phiên bản mui trần Centenario Roadster ra mắt nửa năm sau đó tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance 2016. Trong tiếng Italy, Centenario có nghĩa là 100 năm. Lamborghini phát triển Centenario trên nền tảng Aventador SV với số lượng 40 chiếc, chia đều cho 2 bản Coupe và Roadster. Một chiếc Lamborghini Centenario Roadster hàng hiếm đang được rao bán bởi đại lý Lamborghini Newport Beach (Mỹ). Siêu xe hàng hiếm này thuộc đời 2017 và chỉ mới lăn bánh hơn 800 km. Chiếc Centenario Roadster nổi bật với ngoại thất 2 tone màu Blue Cepheus (xanh nhạt) và Blu Hera (xanh đậm). Là phiên bản đặc biệt, mỗi chiếc Centenario Coupe và Roadster đều được phối màu theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, tone màu trên mỗi chiếc Centenario đều là độc nhất. So với Aventador SV, Centenario có kiểu dáng hầm hố và thể thao hơn. Ở phía trước, hốc hút gió được chia 2 tầng và nắp ca-pô có 2 khe thoát gió. Nổi bật nhất là bộ khuếch tán cỡ lớn ở đuôi xe. Theo Lamborghini, đây là bộ khuếch tán lớn nhất trên một mẫu ôtô sản xuất thương mại. Cụm 3 ống xả đặt ở giữa tương tự Aventador. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu bằng carbon, kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Bọc bên ngoài là bộ lốp Pirelli P-zero. Bên trong, xe được bọc da Alcantara với các điểm nhấn màu xanh cùng tone với ngoại thất. Các trang bị nổi bật bên trong chiếc Centenario Roadster là vô-lăng 3 chấu, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay. Centenario Roadster được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5L, sản sinh công suất 759 mã lực (770 PS) và mô-men xoắn 690 Nm. Centenario còn có tên mã là LP 770-4. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa 350 km/h. Đại lý Lamborghini Newport Beach không công bố mức giá cho siêu phẩm Centenario Roadster. Theo một người chuyên nhập khẩu siêu xe tại Việt Nam, giá xe Lamborghini Centenario Roadster trong bài viết này có giá khoảng 2,6 triệu USD, đắt hơn đôi chút so với giá 2,3 triệu USD ở thời điểm ra mắt. Hồi đầu tháng 9, có thông tin chiếc Centenario Roadster này được một đại gia Việt Nam đặt mua với mức giá lên đến 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin này nhận được nhiều ý kiến nghi vấn. Phần lớn những đại lý chuyên nhập khẩu siêu xe tại Việt Nam cho rằng mức giá đã bị thổi phồng gấp 3 lần. Nếu siêu xe này về Việt Nam, mức giá chỉ ở mức 90-95 tỷ đồng.

