Mercedes-Benz S500 2021 hạng sang đầu tiên "cập bến" Hải Phòng

Đã có ít nhất 2 chiếc sedan hạng sang Mercedes-Benz S500 2021 mới được nhìn thấy xuất hiện ở Việt Nam, trong đó, chiếc thứ 2 và cũng là tiên về Hải Phòng sở hữu ngoại thất màu đen, khác biệt so với chiếc Mercedes-Benz S500 2021 đầu tiên về nước mang màu trắng. Chiếc xe sang Mercedes-Benz S500 2021 được cho là thứ 2 xuất hiện ở Việt Nam do một công ty nhập khẩu tư nhân mang về nước theo đơn đặt hàng của người yêu xe ở Hải Phòng. Hiện chưa rõ khi nào đại lý chính hãng mới phân phối dòng xe Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 có tên mã W223. Ngoài màu sơn đen bóng, chiếc xe sang Mercedes-Benz S500 2021 ở Hải Phòng còn có nhiều chi tiết được mạ crôm bóng loáng bao gồm luôn bộ la-zăng đa chấu kép của xe. Bước sang thế hệ mới, Mercedes-Benz S-Class 2021 sở hữu lưới tản nhiệt với 3 thanh ngang mạ crôm cá tính với phần viền lưới tản nhiệt được bo tròn và hạ thấp xuống gần hốc gió trước hơn so với bản cũ. Chưa hết, các hốc gió của sedan hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz S500 2021 còn kéo dài sang 2 bên đầu xe với trang bị thêm thanh nẹp mạ crôm. Xe được trang bị đèn pha Multibeam LED với điểm nhấn là 84 đi-ốt phát sáng tiêu chuẩn. Ngoài đèn pha, xe còn có đèn hậu thiết kế mới. S-Class thế hệ mới sở hữu tay nắm cửa dấu vào bên trong và chỉ bung ra khi người lái mở khoá xe, thiết kế này đã xuất hiện khá nhiều trên các siêu xe. Mercedes-Benz S-Class 2021 không chỉ có diện mạo mới ở thiết kế mà còn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn so với thế hệ trước với khoảng duỗi chân của xe tăng 38 mm ở ghế lái và 23 mm ở ghế hành khách phía sau. Chưa hết, chiều cao bên trong khoang lái của xe cũng tăng 16 mm, thể tích khoang hành lý đạt mức 550 lít, tăng hơn 20 lít so với thế hệ cũ. Xe có đến 5 loại màn hình khác nhau, đầu tiên là màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ kỹ thuật số có hiệu ứng không gian 3 chiều tùy chọn, ngoài ra là màn hình LCD cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí với kích thước 11,9 inch. Tiếp đến là màn hình OLED 12,8 inch nhưng là trang bị tùy chọn. Chưa hết, hệ thống thông tin giải trí cho hàng khách với 2 màn hình 11 inch và máy tính bảng 7 inch dùng hệ điều hành Android nằm ở cụm điều khiển trung tâm cũng được trang bị. Mercedes-Benz S500 4Matic 2021 về Hải Phòng dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 435 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp với hệ thống khởi động tích hợp bộ đề 48 V nhằm giúp xe có thêm 22 mã lực và 250 Nm. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz S500 4Matic thế hệ mới có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4,9 giây. Hiện chưa rõ giá xe Mercedes-Benz S500 2021 khi về Việt Nam, chỉ biết rằng, Mercedes-Benz S-Class thế hệ thứ 7 tại thị trường nước ngoài có giá bán ra bắt đầu từ 93.438 Euro đến 117.786 Euro, tương đương 2,55 tỷ đến 3,21 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes S-Class S-Class Masory thế hệ mới.

