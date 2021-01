Mua xe ga Yamaha lì xì tới 7 triệu đồng, trúng xe ga Freego

Chương trình khuyến mại đặc biệt chào Xuân 2021 triển khai tại các đại lý của Yamaha trên toàn quốc dành cho các khách hàng, cụ thể như sau : Tặng ngay 2 triệu khi mua Grande/Janus/Latte; 5 triệu khi mua Exciter 150; 5 triệu khi mua Freego (bản tiêu chuẩn) và tới 7 triệu đồng khi mua Freego S (bản đặc biệt)

Bộ ba xe tay ga Grande, Latte và Janus tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc

Hướng tới nhóm khách hàng sử dụng là nữ giới, Grande, Latte và Janus có kiểu dáng mềm mại, thanh lịch mang phong cách châu Âu hiện đại. Tuy thiết kế tổng thể của mỗi chiếc xe có vẻ đẹp riêng khác nhau nhưng những đường nét của xe gọn gàng, có độ hoàn thiện cao lại là điểm chung của cả ba mẫu xe này.

Ngoài kiểu dáng thời trang, bắt mắt, những chiếc xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhất của Yamaha cũng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, tiện ích. Xe ga Yamaha Grande nổi bật nhờ hệ thống đèn full LED trước và sau, mặt đồng hồ mới với màn hình màu TFT đẳng cấp ở mọi góc nhìn. Grande hiện là mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam với mức tiêu thụ chỉ 1,69 lít/100km. Ở phiên bản Grande Blue Core Hybrid mới còn sở hữu cốp xe siêu rộng 27 lít và được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại như trợ lực Hybrid, Smart key, hệ thống Stop & Start System, phanh ABS,.. tăng sự an toàn cho người lái.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Yamaha Janus ghi điểm khi có hệ thống ổ khóa thông minh Smartkey, giúp xe an toàn hơn, giảm nguy cơ bị mất trộm vì bị bẻ khóa và thuận tiện hơn khi sử dụng. Sở hữu động cơ Blue Core và hệ thống Stop & Start, xe Janus có khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,87 lít/100km - nằm trong Top 3 xe ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam.

Với thiết kế sang trọng theo phong cách châu Âu, kết hợp động cơ Blue Core 125cc cùng hàng loạt trang bị tuyệt vời như SmartKey, cốp xe siêu rộng đến 37 lít, nắp bình xăng tiện lợi,... xe ga Yamaha Latte cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu với mức tiêu thụ chỉ 1,8 lít/100km, cũng nằm trong Top 3 xe ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam.

FreeGo – mẫu xe ga dành cho những bạn trẻ thích sự năng động

Với thiết kế hiện đại, khỏe khoắn và đậm chất thể thao nhưng lại tiện lợi, linh hoạt khi di chuyển trên phố, Yamaha FreeGo được trang bị toàn diện các tính năng như: khóa thông minh Smart key, phanh ABS, cốp xe rộng 25 lít, tích hợp cổng sạc điện thoại tiện lợi...

So với các đối thủ tại Việt Nam, Yamaha FreeGo có lợi thế hơn với những trang bị hiện đại cùng mức giá cạnh tranh. Đây sẽ là một lựa chọn phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích thể thao, mang dến trải nghiệm mới thú vị.

Yamaha Exciter - mẫu xe côn tay được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam

Exciter là mẫu xe côn chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng là nam giới nên xe được thiết kế mạnh mẽ, cứng cáp, chắc chắn, phong cách thể thao khỏe khoắn, năng động.

Hiện nay, Exciter phiên bản màu mới mang tên “The Four Kings” vẫn sở hữu thiết kế underbone côn tay thể thao quen thuộc, gọn gàng và trẻ trung. Các trang bị đáng chú ý trên xe gồm hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn định vị LED, màn hình điều khiển LCD hiển thị màu đầy đủ các thông số, phuộc ống lồng trước và giảm xóc đơn phía sau…..Về động cơ, cả 4 phiên bản Exciter 150 mới đều trang bị động cơ xylanh đơn SOHC, dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,4 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,8 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút.

So với những phiên bản khác đang được phân phối, Exciter “ The Four Kings ” có cách phối màu trẻ trung hơn nhờ sử dụng các họa tiết trang trí góc cạnh, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho giới trẻ.