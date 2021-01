Xe thể thao Subaru BRZ 2022 mới sẽ Việt Nam cuối năm nay?

Quay trở lại hồi tháng 11 năm ngoái, Hãng xe Nhật Bản đã từng giới thiệu Subaru BRZ thế hệ mới với các thay đổi và nâng cấp đáng kể ở cả thiết kế cũng như trang bị so với phiên bản cũ. Subaru BRZ 2022 được giới thiệu với hàng loạt trang bị mới, hứa hẹn sẽ cải thiện khả năng vận hành cùng cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ hơn. Bắt đầu với động cơ, Subaru BRZ 2022 mới được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.4L cho ra công suất tối đa 228 mã lực và momen xoắn cực đại 250 Nm - cao hơn khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, giới hạn vòng tua máy của động cơ cũng được tăng lên mức 7000 vòng/phút. Phiên bản mới vẫn có sẵn với 2 tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Bằng cách sử dụng chất liệu nhôm ở trần xe, mũi xe và nắp capo nên trọng lượng của Subaru BRZ 2022 được tối ưu ở mức 1315 kg. Ngoài ra, kích thước tổng thể DxRxC của phiên bản mới lần lượt là 4265 x 1775 x 1311 mm, thấp hơn 13 mm và dài hơn 30 mm so với thế hệ tiền nhiệm - giúp trọng tâm xe được đặt thấp hơn, cải thiện đáng kể độ bám đường. Theo hãng xe ôtô Subaru, kết cấu khung của BRZ 2022 đã được sửa đổi toàn diện với cấu hình hệ thống treo (thanh giằng phía trước, xương đòn kép phía sau) mang lại khả năng hoạt động hiệu quả hơn. Độ cứng và uốn cong bên phía trước đều đồng thời tăng thêm 60% so với đời cũ, qua đó cải thiện khả năng xử lý cũng như phản hồi của BRZ. Tổng thể thiết kế của Subaru BRZ 2022 có những bước tiến rõ rệt hơn, được đánh giá là sự tiến hóa thành công từ thế hệ tiền nhiệm. Phần đầu xe mang cái nhìn hiện đại nhờ cụm đèn pha tạo hình giọt nước, tích hợp đèn định vị hình chữ C đầy tinh tế và đẹp mắt. Nắp capo kéo dài với các đường gân dập nổi mạnh mẽ giúp tránh đi cảm giác nhàm chán. Bên trong khoang nội thất, Subaru BRZ 2022 sở hữu thiết kế thể thao và trẻ trung với nhiều trang bị công nghệ hàng đầu. Bảng taplo có xu hướng nghiêng về vị trí ghế lái, giúp người lái dễ dàng thao tác hơn. Màn hình cảm ứng 8 inch cung cấp khả năng hiển thị hệ thống thông tin giải trí một cách sắc nét với giao diện trực quan và dễ sử dụng. Nút bấm khởi động được đặt gọn gàng ngay dưới màn hình thông tin giải trí ở trung tâm. Nằm phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch có khả năng tự động thay đổi giao diện phù hợp với từng chế độ lái khác nhau. Subaru BRZ là mẫu xe hơi thể thao không được nhiều người Việt biết đến bởi số lượng bán ra ít và rào cản về mức giá bán cao. Cùng phân khúc với BRZ hiện nay là BMW Z4 lại được rất nhiều người biết tới. Giá xe Subaru BRZ 2022 chưa được hé lộ, nó dự kiến sẽ quay trở lại thị trường Việt vào khoảng cuối năm nay. Video: Giới thiệu xe thể thao Subaru BRZ 2022 mới.

