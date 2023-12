Toyota FT-86 sang chảnh một thời, sau 10 năm giá rớt 1 tỷ đồng

Toyota FT-86 hay Subaru BRZ là sản phẩm hợp tác giữa hai tập đoàn Toyota và Subaru. Đây là những mẫu xe thể thao mà bất kỳ một tay chơi ham mê tốc độ đều ước ao một lần được cầm lái. Nếu như Nissan tự hào với siêu phẩm tốc độ GT-R, Mitsubishi có Lancer Evolution thì Toyota cũng có mẫu xe thể thao cho riêng mình mang tên 86. Đặc biệt khi mẫu xe thể thao này được phân phối chính hãng ở Việt Nam từ năm 2012 với tên gọi FT-86, nghĩa là sớm hơn mẫu Honda Civic Type-R tới 10 năm. Ở thời điểm công bố năm 2012, Toyota FT-86 tại Việt Nam được phân phối chính hãng và có giá bán là 1,65 tỷ đồng, tương đương Mercedes-Benz GLK, một mẫu xe hạng sang lúc bấy giờ. Tuy nhiên, người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như thế để sở hữu Toyota FT-86 chắc chắn là một người có niềm đam mê rất to lớn với những mẫu xe thể thao JDM. Sau hơn 10 năm vận hành ở Việt Nam,lăn bánh hơn 50.000 km, Toyota FT-86 xuất hiện trên thị trường cũ với giá bán gần 800 triệu đồng. So với thế hệ xe 86 đời mới hiện nay, kiểu dáng mẫu xe đời 2012 này có phần cũ kĩ. Điều này cũng dễ hiểu khi vào năm 2011, trào lưu tạo hình xe thể thao khác nhiều so với bây giờ. Nhưng ở mặt công nghệ, Toyota FT-86 sở hữu khá nhiều công nghệ tiên tiến. Trang thiết bị an toàn chủ động ở trên xe ngoài ABS ra còn có hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC. Là xe thể thao nên hệ thống kiểm soát ổn định thân xe có tới 5 chế độ khác nhau cho người lái lựa chọn tùy theo điều kiện vận hành và phong cách lái của mình. Xe cũng có 7 túi khí bảo vệ người lái và hành khách phía trước. Dưới nắp capo là động cơ Boxer dung tích 2.0 lít do Subaru và Toyota hợp tác phát triển. Cỗ máy cho công suất 197 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô men xoắn tối đa 205 Nm trong dải vòng tua từ 6.400 – 6.600 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hướng đến trải nghiệm tốc độ nên khoang lái của chiếc xe thể thao 11 năm tuổi khá đơn giản nhưng trực quan, dễ thao tác. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da thật và da Alcantara, riêng ghế lái thiết kế ôm sâu và sát vào người ngồi, giúp cố định vị trí người lái tốt nhất khi vào cua. Với giá xe Toyota FT-86 chỉ 700 triệu, bạn hoàn toàn sở hữu được những mẫu xe 7 chỗ đa dụng hoặc những mẫu xe gầm cao hạng B đang rất được nhiều người Việt chú ý. Nhưng để trải nghiệm phong cách một mẫu xe thể thao JDM đích thực thì ít có cái tên nào lý tưởng hơn Toyota FT-86. Video: Khám phá nhanh mẫu xe thể thao Toyota FT 86 đời 2012.

