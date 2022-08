MG Hector 2023 - phiên bản đổi tên của Chevrolet Captiva “lộ hàng“

MG Hector là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào năm 2019. Tương tự Chevrolet Captiva và Wuling Almaz, MG Hector cũng là phiên bản đổi tên của mẫu xe Trung Quốc Baojun 530. Sau 3 năm ra mắt, mẫu xe SUV MG Hector chuẩn bị được bổ sung thế hệ mới ở thị trường Ấn Độ. Trước thời điểm đó, hãng MG đã tung ra một số hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu SUV hạng C này. MG Hector 2022 - phiên bản đổi tên của Chevrolet Captiva - lộ trang bị trước ngày ra mắt, có thêm màn hình cảm ứng 14 inch

MG Hector 2023 mới được bổ sung không gian nội thất hiện đại hơn trước nhờ màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 14 inch nằm dọc mới. Đây sẽ là màn hình thông tin giải trí cỡ lớn nhất trong phân khúc xe bình dân tại thị trường Ấn Độ. Màn hình này được đặt giữa 2 cửa gió điều hòa và kéo dài xuống bên dưới, nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Ngay bên dưới màn hình sẽ là cần số dạng cần đẩy máy bay mới của MG Hector 2023. Trong khi đó, phía sau vô lăng xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Hiện chưa có hình ảnh chụp ngoại thất của mẫu SUV cỡ C này. Tuy nhiên, qua những hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử, có thể dự đoán MG Hector sẽ được thay đổi thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt và cụm đèn pha mới. Tương tự như vậy, ở phía sau xe cũng có cụm đèn hậu LED mới.

MG Hecto hiện đang bán tại thị trường Ấn Độ

Đặc biệt, MG Hector 2023 được cho là sẽ nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Nhiều khả năng xe sẽ có những tính năng an toàn chủ động như phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình dựa trên radar, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường. Đây là những trang bị an toàn đã xuất hiện trên những mẫu xe MG khác tại Ấn Độ như Gloster và Astor.

Tuy nhiên, nhiều khả năng là MG Hector 2023 sẽ không thay đổi động cơ so với trước. Nếu đúng như vậy, xe sẽ vẫn có 2 tùy chọn động cơ tại Ấn Độ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Ở MG Hector bản cao cấp, động cơ này sẽ có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid giúp bổ sung phanh tái sinh năng lượng và tính năng Start/Stop để tiết kiệm xăng.

Dự kiến, MG Hector 2023 sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào mùa Lễ hội ánh sáng Diwali.

Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L do tập đoàn Stellantis sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm nhưng chỉ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Đây là một điểm yếu của MG Hector vì các đối thủ khác tại thị trường Ấn Độ đều dùng động cơ diesel và hộp số tự động. Có thể điều này sẽ được thay đổi ở MG Hector mới.

Xe đồng thời tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Tata Safari, Tata Harrier, Mahindra XUV700 và Jeep Compass.