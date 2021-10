MG Marvel R Electric 2022 hơn 1 tỷ đồng, "đối thủ" Kia Niro EV

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, thương hiệu ôtô MG đã vén màn mẫu SUV cỡ nhỏ Marvel R Electric ở thị trường châu Âu. Sau nửa năm, hãng MG mới công bố giá bán của mẫu SUV chạy điện này. Theo đó, ở thị trường châu Âu, MG Marvel R Electric 2022 mới có 3 phiên bản, bao gồm Comfort, Luxury và Performance với giá dao động từ 39.990 - 47.990 Euro (khoảng 1,05 - 1,26 tỷ đồng). MG Marvel R Electric chạy điện dành cho thị trường châu Âu vốn không phải là xe hoàn toàn mới. Mẫu xe này trên thực tế đã bắt đầu được bán ở thị trường Trung Quốc từ năm 2020. Đồng thời, đây cũng là thế hệ kế nhiệm của mẫu xe Trung Quốc Roewe Marvel X đã ra mắt từ năm 2018. Điều này không có gì lạ vì MG và Roewe thuộc hãng mẹ SAIC của Trung Quốc. Trên đầu xe, MG Marvel R Electric được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài, ôm lấy nắp ca-pô và hốc gió táo bạo. Trong khi đó, cụm đèn pha chính của xe được đặt bên dưới, nằm thụt sâu trong hốc. Bên sườn, mẫu SUV cỡ C này dùng bộ vành hợp kim cỡ lớn với thiết kế 5 chấu kép phối 2 màu và khe gió trên chắn bùn trước. Ngoài ra, mẫu xe còn có nóc dốc dần về phía sau khá phong cách và tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy đèn hậu thanh mảnh, nối liền với nhau, và đi kèm tạo hình mũi tên. Thêm vào đó là cánh gió mui, logo MG khá nhỏ trên cửa cốp và khe gió hình tam giác ở cản sau. Dù thuộc phân khúc SUV cỡ C nhưng MG Marvel R Electric có kích thước khá lớn với chiều dài 4.674 mm, rộng 1.919 mm, cao 1.618 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với người anh em MG HS, mẫu ô tô này dài hơn 100 mm, rộng hơn 43 mm, thấp hơn 67 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 80 mm. Với kích thước khá lớn nên MG Marvel R Electric có nội thất rộng rãi và chỉ đi kèm 5 chỗ ngồi. Khoang hành lý của xe có thể tích 357 lít khi ghế sau không gập xuống. Ngoài ra, xe còn có những trang bị hiện đại như màn hình cảm ứng 19,4 inch nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí MG iSmart đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và các dịch vụ của Amazon. Sau vô lăng xuất hiện thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch. Tiếp đến là hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, 4 cổng USB, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và ghế bọc da một phần. Ở bản Luxury và Performance, xe còn có camera 360 độ, hệ thống đèn viền nội thất, sưởi ghế cũng như hệ thống âm thanh Bose. Tại thị trường châu Âu, MG Marvel R Electric bản Comfort và Luxury đều được trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 177 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 410 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,9 giây và đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Riêng bản Performance được trang bị 3 mô-tơ điện với thêm 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tổng cộng 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 665 Nm. Sức mạnh này cho phép bản Performance tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Chưa hết, MG Marvel R Electric còn được trang bị cụm pin 70 kWh, cho phép 2 bản Comfort và Luxury chạy 370 km sau khi sạc đầy pin. Phạm vi hoạt động tương ứng của bản Performance là 402 km. Với hệ thống sạc nhanh, người dùng có thể tăng dung lượng pin từ 5-80% trong thời gian chỉ 43 phút. Khi có mặt trên thị trường châu Âu, xe SUV điện MG Marvel R Electric sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV và Kia Niro EV. Video: Giới thiệu SUV MG Marvel R Electric 2022 chạy điện mới.

