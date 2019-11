Mercedes-Benz GLS mới bán ra khoảng 4,8 tỷ tại Việt Nam?

Cụ thể, theo một số nhân viên tư vấn bán hàng MBV, mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 sẽ giá bán dự kiến khoảng 4,8 tỷ - 4,9 tỷ đồng. Được biết, tại thị trường Mỹ, GLS 450 4Matic có mức giá khởi điểm từ 75.200 USD. Làm so sánh, mức giá tạm tính trên 4,8 tỷ này của GLS giúp người mua dễ tiếp cận hơn so với ‘’người đồng hương’’ BMW X7 xDrive40i đang được THACO phân phối với mức giá 7,499 tỷ đồng, hay đối thủ ‘’người Nhật’’ Lexus LX570 đang phân phối chính hãng với giá 8,180 tỷ đồng. Phiên bản Mercedes GLS 450 4Matic mới sắp tới được đưa về nước chính là phiên bản đang phân phối tại thị trường Bắc Mỹ. Khi dòng GLS thế hệ mới không phân phối phiên bản 450 4Matic dành cho thị trường quê nhà châu Âu – nơi GLS có phiên bản máy dầu 350d và 400d (tất nhiên thị trường Mỹ không bán ra GLS mới phiên bản máy dầu). GLS 450 4Matic sử dụng động cơ xăng 6 xy lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0 lít tăng áp, đồng thời sử dụng hệ truyền động mild hybrid EQ Boost, hệ thống trợ lực này bao gồm 2 thành phần chính gồm: máy phát - kiêm bộ đề 48V (ISG) và pin được bố trí dưới sàn xe. Máy phát 48V được kết nối trực tiếp với động cơ thông qua dây đai truyền động, còn bộ pin 48V đặt phía sau và cấp điện cho các tiện ích sử dụng điện 12V trên xe thông qua bộ chuyển đổi nguồn điện. EQ-Boost bổ trợ thêm sức mạnh 22 mã lực + torque 250Nm ngay lập tức khi xe cần tăng tốc. GLS 450 4Matic sản sinh tổng công suất đạt 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Sức mạnh truyền xuống bốn bánh (4Matic; tiêu chuẩn) thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC) sử dụng ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử cho phép chuyển đổi đồng thời phân bổ mô-men xoắn linh hoạt từ 0 – 100% giữa các trục trước và sau theo từng điều kiện hoạt động. Ngoài 450, GLS mới còn có phiên bản ‘’580’’ lắp động cơ V8 dung tích 4.0L biturbo sản sinh mức công suất tối đa 483 mã lực và mô-men xoắn cực đại 699Nm. Hiện chưa rõ trong tương lai gần MBV có phân phối GLS All-New phiên bản máy dầu hay không. Trước đó, MBV từng phân phối các phiên bản máy dầu như: GLS350d máy dầu, bên cạnh các phiên bản máy xăng GLS 400 4Matic, GLS 500 4Matic và phiên bản hàng đầu GLS 63 AMG. Vào năm 2017, vì lý do thay đổi cách tính thuế TTĐB. Giá xe Mercedes GLS mới sẽ được đẩy lên cao hơn, trong đó GLS 500 tăng từ 4,6 – 6,6 tỷ; phiên bản hiệu năng cao GLS 63 tăng từ 7,4 – 10 tỷ đồng. Sau GLE và G-Class All-New vừa giới thiệu tại VMS 2019, sắp tới ‘’đàn anh’’ GLS thế hệ mới sẽ được đưa về nước bổ sung vào ‘’đội hình’’ xe SUV hùng hậu của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV). Sau GLS All-New, có thể MBV sẽ sớm cập nhật dòng GLC bằng một phiên bản nâng cấp facelift giữa đời (gồm SUV và SUV Coupe), vốn đã ra mắt quốc tế hồi đầu năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến năm sau – 2020. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLS mới sắp ra mắt tại Việt Nam.

