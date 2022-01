Mercedes-Benz GLC 2022 "lộ hàng", nội thất như S-Class mới

Theo tin đồn, thế hệ mới của dòng SUV Mercedes-Benz GLC hạng sang sẽ chính thức trình làng vào năm nay. Trước thời điểm đó, cánh săn ảnh đã bắt gặp Mercedes-Benz GLC 2022 mới trên đường chạy thử. Những hình ảnh chụp trên đường thử này đã hé lộ không gian nội thất bên trong mẫu SUV hạng sang cỡ C. Tuy nhiên, thiết kế nội thất của GLC 2022 không gây ngạc nhiên vì khá giống C-Class thế hệ mới. Tương tự C-Class mới, nội thất Mercedes-Benz GLC 2022 cũng lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu sedan hạng sang cỡ lớn S-Class. Theo đó, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số mới nằm phía sau vô lăng. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí nằm dọc, dựa vào mặt táp-lô và nối liền với cụm điều khiển trung tâm. Đáng tiếc là những hình ảnh chụp trên đường thử không cho thấy rõ thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz GLC 2022. Dự kiến, thế hệ mới sẽ có thiết kế ngoại thất không khác biệt quá nhiều so với xe hiện đang bán trên thị trường. Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLC 2022 có vẻ như đã được tăng kích thước nhằm mang đến nội thất rộng rãi hơn cho xe. Mercedes-Benz GLC 2022 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Modular Rear Architecture giống C-Class thế hệ mới. Động cơ của mẫu SUV hạng C này nhiều khả năng cũng được bê từ Mercedes-Benz C-Class 2022 sang. Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz C-Class chỉ dùng động cơ 4 xi-lanh và có sự hỗ trợ của hệ thống mild hybrid EQ Boost 48V. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm khi dùng cho Mercedes-Benz C180 2022. Con số tương ứng của động cơ này khi được trang bị cho Mercedes-Benz C200 2022 là 201 mã lực và 300 Nm. Trong khi đó, Mercedes-Benz C300 2022 dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tiếp đến là động cơ diesel dung tích 2.0L với công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm trên Mercedes-Benz C220d 2022. Con số tương ứng của động cơ này trên Mercedes-Benz C300d 2022 là 261 mã lực và 550 Nm. Dù ở phiên bản nào, Mercedes-Benz C-Class mới cũng dùng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Bên cạnh đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic nâng cấp và hệ thống đánh lái cầu sau. Tin đồn cho biết, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới sẽ được bán ra thị trường từ năm 2023. Hiện giá xe Mercedes-Benz GLC mới vẫn chưa được hé lộ. Video: Xem Mercedes-Benz GLC 2022 trên đường thử.

