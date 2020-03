Brabus 800 Black and Gold Edition được độ từ mẫu xe SUV Mercedes-AMG G63. SUV mới dùng body kit thân rộng, nâng đáng kể độ hoành tráng của xe. Thực tế, bản độ Brabus rộng hơn nguyên bản 10 cm. Đúng như tên gọi, Brabus 800 Black and Gold Edition pha trộn giữa hai màu đen bóng (Black) và màu vàng (Gold) với ngoại thất và thiết kế nội thất. Kẹp phanh, nhãn hiệu dán trên xe, logo, bộ mâm hợp kim cỡ lớn 23 inch có tên gọi rất dài Brabus Monoblock Platinum Edition đều được sơn màu Gold. SUV dùng lốp thể thao hiệu suất cao 305/35 R23 Advan Sport. Trang trí cho mặt trước còn gồm nắp capô bằng sợi carbon, hai đèn LED gắn trên đầu mui xe. Chủ đề “Black and Gold” còn xuất hiện trong khoang lái với ghế da màu đen, các chi tiết trang trí đen và gold kết hợp tạo thành tổng thể bắt mắt. Hàng ghế sau được độ thêm tính năng nhớ ghế, sưởi và thông gió tích hợp.

Tất nhiên, Brabus không quên nâng cấp động cơ, vốn là một trong những “đặc sản” của hãng độ này. Sau khi được bổ sung hai bộ tăng áp hiệu suất cao và thêm một số tùy chỉnh khác, Brabus 800 Black and Gold Edition đạt công suất 789 mã lực, mô-men xoắn 1.000 Nm. SUV tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Bản độ Brabus được thực hiện với số lượng giới hạn, giá xe Mercedes-AMG G63 bản độ này hiện chưa được Brabus công bố là 424.000 USD tại thị trường Đức. Video: Mercedes-AMG G63 nổi bật với bản độ màu Gold của Brabus.

