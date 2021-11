McLaren Elva trăm tỷ, phiên bản có kính lái sắp về Việt Nam

Trong số những thương hiệu siêu xe trên thế giới, có lẽ McLaren của Anh quốc là kẻ đến sau nhưng lại mở ra cuộc chơi đầy mới mẻ cho các nhà giàu trên thế giới bên cạnh 2 ông lớn Lamborghini và Ferrari. Sức nóng của hãng xe McLaren còn khiến không ít đại gia vung tiền tậu các phiên bản khác nhau với tổng cộng hơn 30 chiếc xuất hiện tại dải đất hình chữ S trong 5 năm qua. Gần đây nhất, việc xuất hiện của chiếc xe McLaren Elva mô hình 1:1 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới mê xe trong nước và có 1 đại gia còn chia sẻ thông tin giá bán của xe McLaren Elva ở Việt Nam cũng như hé lộ mình muốn tạo ra 1 sự khác biệt trong cách chơi xe của nhiều nhà giàu trong nước bằng cách mua siêu phẩm không mui của McLaren về dải đất hình chữ S. Hiện chưa rõ thực hư tin đồn này đúng bao nhiêu phần trăm nhưng hình ảnh đại gia này chia sẻ cho thấy khả năng cao McLaren Elva có thể xuất hiện tại Việt Nam qua 1 chi tiết mà từng gây ra rất nhiều tranh cãi của các tay chơi xe trong nước về việc siêu phẩm hypercar McLaren Elva có thể đăng kiểm trong nước được không. McLaren Elva phiên bản 4 không đã nhận về rất nhiều phàn nàn của các khách hàng VIP nhà McLaren vì không có kính lái và sẽ không thể lái xe trên đường do các quy định về luật an toàn giao thông của nước mình, trong số đó có Việt Nam. Cục Đăng Kiểm cũng quy định các xe ô tô khi đi kiểm định phải có kính lái còn nguyên vẹn, không nứt vỡ vì thế, McLaren Elva phiên bản 4 không sẽ không thể đăng kiểm và tất nhiên sẽ không bấm được biển số. Tuy nhiên, khi khách hàng VIP đã lên tiếng thì McLaren phải nhìn lại vấn đề và một phiên bản McLaren Elva 3 không đã ra đời với điểm yếu kính lái đã được trang bị lại. McLaren Elva bản có kính lái đang rục rịch bàn giao cho các đại gia trên thế giới và 1 tay chơi xe nổi tiếng trong nước cũng đã hé lộ 2 hình ảnh về siêu phẩm McLaren Elva của mình cho thấy, xe có kính chắn gió phía trước, hoàn toàn phù hợp để đăng kiểm. Mức giá bán của xe McLaren Elva được cho chính hãng sẽ lên đến 143 tỷ đồng. Đây cũng là lần hiếm hoi đại gia này chia sẻ về giá bán một chiếc xe mình mua công khai trên mạng xã hội, trước đó, Bugatti Veyron hay Pagani Huayra và các siêu xe khác đều được đại gia này mua âm thầm, không tiết lộ giá bán để dễ dàng làm thuế và các thủ tục thông quan khác. Việc trang bị kính chắn gió cho xe McLaren Elva có thể giúp chủ nhân cầm lái xe trên đường phố cảm thấy an tâm hơn bản không có kính, chuyện khôi hài từng xảy ra là 1 đại gia đã bị đá văng trúng vào mặt khi lái xe McLaren Elva chạy ngay phía sau một chiếc xe Ferrari F12tdf của bạn, hài hước hơn là 1 đại gia Trung Đông đã mất 1 cái nón kết xịn khi bất ngờ cho xe McLaren Elva tăng tốc trên đường phố London. Hiện chưa rõ giá xe McLaren Elva phiên bản có kính lái trên thế giới, còn bản không kính lái của xe Elva được bán với giá lên đến 1,425 triệu Bảng, tương đương 46,6 tỷ đồng. Trên toàn thế giới, chỉ có đúng 149 chiếc McLaren Elva được sản xuất và bán ra sau khi hãng xe Anh quốc đã 2 lần điều chỉnh số lượng sản xuất của xe từ 399 xuống 299. McLaren Elva vẫn sử dụng khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự xe McLaren Senna. Video: Mô hình siêu xe McLaren Elva tại Việt Nam.

