Mazda CX-9 2022 bán ra từ 809 triệu đồng, thêm hệ dẫn động AWD

Ở Thế hệ nâng cấp, Mazda CX-9 2022 mới này cũng sẽ có thêm một biến thể mới tên là Touring Plus, xe có giá từ 41.660 USD (khoảng 955,3 triệu đồng). Touring Plus được tạo ra dựa trên mẫu xe SUV Mazda CX-9 Touring với gói Premium, đi kèm ngoại thất tinh chỉnh một chút với lưới tản nhiệt màu đen bóng, đường ray mái bằng nhôm và la-zăng hợp kim 20 inch sơn đen ánh kim. Mazda CX-9 Touring Plus mới còn nhận được khoang nội thất nâng cấp, gồm ghế trước có sưởi / thông gió, gương chiếu hậu không viền, ghế lái chỉnh điện với chức năng ghi nhớ, ghế bọc da, dàn âm thanh Bose 12 loa, bộ sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời, mở cửa không cần chìa khóa, gương chiếu hậu chống chói kết nối HomeLink và hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch. Phiên bản Mazda CX-9 Signature đầu bảng sẽ được trang bị hàng ghế phía sau là ghế ngồi độc lập có sưởi, hàng ghế thứ nhất và thứ hai bọc da Nappa, mâm xe 20 inch và ống xả lớn hơn. Ở model 2022, Mazda CX-9 cũng sẽ có thêm một biến thể mới tên là Touring Plus, có giá 41.660 USD (khoảng 955,3 triệu đồng). Touring Plus được tạo ra dựa trên CX-9 Touring với gói Premium, đi kèm ngoại thất tinh chỉnh một chút với lưới tản nhiệt màu đen bóng, đường ray mái bằng nhôm và la-zăng hợp kim 20 inch sơn đen ánh kim. Phiên bản Mazda CX-9 Signature đầu bảng sẽ được trang bị hàng ghế phía sau là ghế ngồi độc lập có sưởi, hàng ghế thứ nhất và thứ hai bọc da Nappa, mâm xe 20 inch và ống xả lớn hơn. Mazda CX-9 2022 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa đông năm nay, tất cả các phiên bản của CX-9 đều dùng động cơ tăng áp Skyactiv-G 2.5L 4 xi-lanh, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm khi dùng xăng 87 octan thông thường; tăng lên 250 mã lực / 433 Nm nếu dùng nhiên liệu 93 octane. Video: Chi tiết xe SUV Mazda CX-9 2022 thế hệ mới.

