Cận cảnh Mazda CX-9 2021 từ 1,75 tỷ đồng Đông Nam Á

Vào hồi tháng 8 năm ngoái, hãng Mazda đã công bố thông tin và hình ảnh của CX-9 phiên bản 2021 ở thị trường Mỹ. Sau 1 năm, Mazda CX-9 2021 mới ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản vào Malaysia, mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 được chia thành 2 phiên bản, bao gồm 2WD và 4WD. Cả hai phiên bản này có cấu hình gần như giống hệt nhau, trừ hệ dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Điểm nhấn đáng chú ý của Mazda CX-9 2021 tại Malaysia chính là gói phụ kiện ngoại thất mang tên Ignite Edition tiêu chuẩn. Gói phụ kiện này bổ sung lưới tản nhiệt và ốp gương ngoại thất màu đen bóng cho xe. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim nhôm 20 inch cũng được sơn màu đen. Cũng như phiên bản cũ, mẫu SUV Mazda CX-9 7 chỗ mới này đi kèm hệ thống đèn pha LED tự động, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, cửa sổ trời chỉnh điện và cảm biến đỗ xe trước/sau. Bên trong Mazda CX-9 2021 ở Malaysia là không gian nội thất phối 2 màu. Theo đó, ghế của xe được bọc da màu đỏ rượu, tương phản với những khu vực màu đen còn lại như mặt táp-lô, mặt cửa và cụm điều khiển trung tâm. Trước mặt người lái xuất hiện hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng 9 inch như cũ. Tuy nhiên, màn hình trung tâm của xe giờ đây đã hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua cả Apple CarPlay thay vì chỉ Android Auto như trước. Ngoài ra, Mazda CX-9 2021 tại Malaysia còn có một trang bị mới là sạc điện thoại thông minh không dây. Nếu dùng hộp số tự động SkyActiv-Drive 6 cấp, xe sẽ có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Những trang bị nội thất khác của Mazda CX-9 2021 tại Malaysia không có gì khác trước. Xe cũng có tính năng mở cửa/khởi động máy không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước đủ tính năng sưởi/làm mát, màn hình đa thông tin 4,6 inch trong bảng đồng hồ, màn hình hiển thị thông tin lên kính lái, điều hòa tự động 3 vùng với cửa gió hàng ghế sau, hệ thống định vị và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Mazda CX-9 2021 tại Malaysia là khối động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, tích 2.5L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 228 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của xe sẽ đi với tính năng hỗ trợ lực kéo khi off-road. Đây là tính năng mở rộng của hệ thống kiểm soát lực kéo trên xe, có tác dụng hỗ trợ tài xế khi chạy trên địa hình không bằng phẳng. Tương tự phiên bản cũ, Mazda CX-9 2021 tại Malaysia vẫn có hệ thống tự động ngắt máy tạm thời i-Stop và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus. Trang bị an toàn cho xe khá đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bên cạnh đó là hệ thống an toàn chủ động i-ActivSense, đèn pha LED thích ứng, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và phanh thông minh... Tại thị trường Malaysia, giá xe Mazda CX-9 2021 dao động từ 319.847 - 336.215 RM (khoảng 1,75 - 1,84 tỷ đồng). Xe có tổng cộng 6 màu sơn ngoại thất là đỏ Soul Red Crystal mới, xanh dương Deep Crystal Blue, đen Jet Black, xám Machine Grey, trắng Snowflake White Pearl và bạc Sonic Silver. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 thế hệ mới.

Vào hồi tháng 8 năm ngoái, hãng Mazda đã công bố thông tin và hình ảnh của CX-9 phiên bản 2021 ở thị trường Mỹ. Sau 1 năm, Mazda CX-9 2021 mới ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia. Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản vào Malaysia, mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 được chia thành 2 phiên bản, bao gồm 2WD và 4WD. Cả hai phiên bản này có cấu hình gần như giống hệt nhau, trừ hệ dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Điểm nhấn đáng chú ý của Mazda CX-9 2021 tại Malaysia chính là gói phụ kiện ngoại thất mang tên Ignite Edition tiêu chuẩn. Gói phụ kiện này bổ sung lưới tản nhiệt và ốp gương ngoại thất màu đen bóng cho xe. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim nhôm 20 inch cũng được sơn màu đen. Cũng như phiên bản cũ, mẫu SUV Mazda CX-9 7 chỗ mới này đi kèm hệ thống đèn pha LED tự động, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, cửa sổ trời chỉnh điện và cảm biến đỗ xe trước/sau. Bên trong Mazda CX-9 2021 ở Malaysia là không gian nội thất phối 2 màu. Theo đó, ghế của xe được bọc da màu đỏ rượu, tương phản với những khu vực màu đen còn lại như mặt táp-lô, mặt cửa và cụm điều khiển trung tâm. Trước mặt người lái xuất hiện hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng 9 inch như cũ. Tuy nhiên, màn hình trung tâm của xe giờ đây đã hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua cả Apple CarPlay thay vì chỉ Android Auto như trước. Ngoài ra, Mazda CX-9 2021 tại Malaysia còn có một trang bị mới là sạc điện thoại thông minh không dây. Nếu dùng hộp số tự động SkyActiv-Drive 6 cấp, xe sẽ có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Những trang bị nội thất khác của Mazda CX-9 2021 tại Malaysia không có gì khác trước. Xe cũng có tính năng mở cửa/khởi động máy không cần chìa khóa, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 6 hướng, ghế trước đủ tính năng sưởi/làm mát, màn hình đa thông tin 4,6 inch trong bảng đồng hồ, màn hình hiển thị thông tin lên kính lái, điều hòa tự động 3 vùng với cửa gió hàng ghế sau, hệ thống định vị và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Mazda CX-9 2021 tại Malaysia là khối động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, tích 2.5L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 228 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của xe sẽ đi với tính năng hỗ trợ lực kéo khi off-road. Đây là tính năng mở rộng của hệ thống kiểm soát lực kéo trên xe, có tác dụng hỗ trợ tài xế khi chạy trên địa hình không bằng phẳng. Tương tự phiên bản cũ, Mazda CX-9 2021 tại Malaysia vẫn có hệ thống tự động ngắt máy tạm thời i-Stop và hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus. Trang bị an toàn cho xe khá đầy đủ với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bên cạnh đó là hệ thống an toàn chủ động i-ActivSense, đèn pha LED thích ứng, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và phanh thông minh... Tại thị trường Malaysia, giá xe Mazda CX-9 2021 dao động từ 319.847 - 336.215 RM (khoảng 1,75 - 1,84 tỷ đồng). Xe có tổng cộng 6 màu sơn ngoại thất là đỏ Soul Red Crystal mới, xanh dương Deep Crystal Blue, đen Jet Black, xám Machine Grey, trắng Snowflake White Pearl và bạc Sonic Silver. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-9 2021 thế hệ mới.