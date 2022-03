Mazda CX-60 2022 “bằng xương, bằng thịt”, đối thủ Hyundai SantaFe

Vào hôm 8/3/2022, Mazda đã chính thức vén màn mẫu crossover 5 chỗ hoàn toàn mới mang tên CX-60. Đến nay, Mazda CX-60 2022 mới đã được mang đến trưng bày trong sự kiện giới thiệu với giới truyền thông châu Âu. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Mazda CX-60 2022. Có thể nói, đây là mẫu crossover có nhiều điều nổi bật để nhớ đến. Thứ nhất, CX-60 là mẫu xe đầu tiên của hãng Mazda được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ mới với động cơ nằm dọc. Nhờ đó, xe có thể được trang bị cả hệ dẫn động cầu sau lẫn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong thời gian tới, Mazda CX-60 hoàn toàn mới còn trở thành mẫu xe đầu tiên của Mazda được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng. Chưa hết, đây còn là mẫu xe dùng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản này. Hệ truyền động PHEV của Mazda CX-60 2022 bao gồm máy xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 189 mã lực và mô-men xoắn cực đại 261 Nm. Nằm giữa động cơ và hộp số tự động 6 cấp là mô-tơ điện mạnh 134 mã lực/250 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Như vậy, CX-60 chính là mẫu xe thương mại mạnh nhất của hãng Mazda hiện nay. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,8 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 200 km/h. Không chỉ nhanh và mạnh, Mazda CX-60 2022 còn tiết kiệm xăng với lượng tiêu thụ kết hợp chỉ 1,5 lít/100 km. Nhờ cụm pin lithium-ion 17,8 kWh 355V, xe có thể chạy được 63 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Hiện hãng Mazda chưa công bố thông tin cụ thể về thời gian sạc pin của CX-60 mới. Chỉ biết rằng, xe có các chế độ lái như Normal, Sport, Off-Road, Towing và EV. Với cấu hình động cơ nằm dọc, Mazda CX-60 2022 được trang bị hệ thống treo xương đòn kép phía trước và độc lập đa liên kết đằng sau. Thêm vào đó là hệ thống Kinematic Posture Control (KPC) lấy từ Mazda MX-5, cho phép dùng phanh để giảm vặn thân xe. Được định vị trong phân khúc crossover cỡ trung, Mazda CX-60 2022 sở hữu chiều dài 4.745 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. So với đàn anh CX-5, mẫu xe này dài hơn 195 mm, rộng hơn 50 mm và chiều dài cơ sở tăng 170 mm. Không chỉ có kích thước khá lớn và động cơ mạnh mẽ, Mazda CX-60 2022 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo tiến hóa với nắp ca-pô dài và lưới tản nhiệt đặt cao. Tùy phiên bản, xe sẽ đi kèm mắt lưới tản nhiệt hình chữ nhật hoặc dạng vạch kẻ nằm ngang. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền mạ crôm dày dặn, kéo dài sang đèn pha LED có thiết kế thanh mảnh. Dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" được tích hợp trong đèn pha và ăn sâu vào tận bên trong lưới tản nhiệt. Những điểm nhấn khác trong thiết kế ngoại thất của Mazda CX-60 mới bao gồm khe gió hình tam giác ở hai góc cản trước, các loại vành hợp kim có đường kính từ 18 - 20 inch, cụm đèn hậu LED nằm ngang với tạo hình chữ "L" bên trong và 4 đầu ống xả mạ crôm. Nếu như thiết kế ngoại thất của Mazda CX-60 2022 chưa thực sự đột phá thì nội thất lại gây ấn tượng nhờ thiết kế thanh lịch, sang trọng nhờ sự kết hợp giữa gỗ phong, da Nappa, những chi tiết mạ crôm và chỉ khâu tỉ mỉ. Bên trong mẫu crossover 5 chỗ ngồi này có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT-LCD, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Thêm vào đó là điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió dành cho hàng ghế sau, tính năng sưởi ở mọi vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống âm thanh Bose 12 loa tùy chọn. Nhờ kích thước lớn nên Mazda CX-60 2022 có thể tích khoang hành lý 570 lít hoặc 1.726 lít nếu ghế sau gập xuống. Đó là chưa kể đến ổ điện DC 12V và tính năng mở cửa cốp rảnh tay tùy chọn. Điểm nhấn cuối cùng của mẫu crossover hạng trung này là các trang bị an toàn như hệ thống See-Through View cung cấp tầm nhìn 360 độ cho người lái, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm khi mở cửa, phát hiện điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, gói công nghệ an toàn i-Activsense cung cấp hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, có khả năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi lùi, hỗ trợ giữ làn đường tích hợp hỗ trợ đánh lái và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Tại thị trường Anh, xe có 3 phiên bản là Exclusive-Line, Homura và Takumi. Giá xe Mazda CX-60 2022 dao động từ 43.950 - 48.050 Bảng (khoảng 1,31 - 1,43 tỷ đồng). Video: Mazda CX-60 ra mắt - cạnh tranh Hyundai SantaFe.

