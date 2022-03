Mazda CX-60 2022 bản hybrid "uống" chỉ 1,6L/100km

Sự bùng nổ của dòng xe Crossover mang thương hiệu Mazda đã được đánh dấu bằng màn ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới với tên gọi Mazda CX-60 2022 mới. Mẫu xe này được phát triển dành cho thị trường châu Âu, Nhật Bản và Úc. Mặc dù thoạt nhìn trông có vẻ giống phiên bản sửa đổi của CX-5 nhưng Mazda CX-60 hoàn toàn mới sẽ được trang bị nền tảng dẫn động cầu sau mới có tên là SkyActiv Multi Solution Scalable Architecture. Điều này giúp xe đạt kích thước tổng thể lần lượt là 4.745 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Mazda CX-60 2022 được đánh giá là rộng rãi so với một chiếc xe Crossover 5 chỗ. Thêm vào đó, mẫu xe mới này cũng đi kèm với hệ thống i-Activ AWD mới để chủ yếu truyền lực tới trục sau. Quan trọng hơn là nó có thêm tuỳ chọn biến thể xăng điện plug-in hybrid (PHEV). Về ngoại hình, Mazda CX-60 hybrid hoàn toàn mới vẫn xây dựng dựa trên triết lý thiết kế KODO nhưng nắp ca-pô được làm dài hơn do xe sử dụng động cơ đặt dọc. Bên cạnh đó, mẫu Crossover còn được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn pha LED bắt mắt, la-zăng hợp kim phong cách và đèn hậu LED độc đáo. Theo đúng đặc trưng của hãng xe Nhật, Mazda CX-60 2022 mới cũng sở hữu nội thất sang trọng và có độ hoàn thiện cao cấp. Điểm nổi bật chính là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thủ công đậm chất Nhật Bản với công nghệ mới mẻ. Từ gỗ phong đến da Nappa, CX-60 đều toát lên sự tinh tế và đẳng cấp. Các đặc điểm đáng chú ý khác bên trong xe bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí màn hình rộng 12,3 inch, màn hình HUD lớn gấp 3 lần so với CX-30, cửa sổ trời toàn cảnh và đường chỉ khâu có màu nổi bật trên ghế bọc da. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống cá nhân hóa người lái kết hợp hướng dẫn vị trí lái xe tự động. Hệ thống này sử dụng camera để phát hiện vị trí của mắt người lái và nhập thông tin về chiều cao của họ để tự động điều chỉnh ghế, vô lăng, màn hình hiển thị HUD và gương chiếu hậu vào vị trí hoàn hảo. Mặc dù chưa xác nhận thông tin cụ thể nhưng Mazda cho biết ở thị trường châu Âu, Mazda CX-60 sẽ có 3 tuỳ chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ hybrid được kết từ động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L với một động cơ điện và pin dung lượng cao 17,8 kWh. Theo hãng xe Nhật, hệ thống truyền động plug-in hybrid của CX-60 có tổng công suất 322 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Do đó, đây chính là mẫu xe đường phố mạnh mẽ nhất mà Mazda từng sản xuất cho đến nay. Được biết, động cơ của mẫu Crossover sẽ đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Do là xe PHEV, Mazda CX-60 2022 hoàn toàn mới có thể chạy được 63 km ở chế độ hoàn toàn bằng điện. Ngoài ra, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 1,27 lít/100km theo tiêu chuẩn WLTP. Đáng chú ý, CX-60 có lượng khí thải carbon chỉ 33g/km. Về hiệu suất, Mazda CX-60 2022 hoàn toàn mới có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h ở chế độ PHEV. Hai tuỳ chọn khác sẽ gồm động cơ xăng e-SkyActiv X I-6 3.0L và động cơ dầu SkyActiv-D I-6 3.3L. Cả 2 đều có hệ thống mild-hybrid 48V kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và cải thiện hiệu suất khí thải. Được biết, cả 2 động cơ này cũng sẽ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ thống i-Activ AWD. Mazda cũng đầu tư khá nhiều thời gian cho hệ thống giảm xóc của CX-60. Hệ thống treo phía trước của CX-60 sử dụng loại tay đòn kép và phía sau thiết lập dạng đa liên kết. Mazda cho biết hệ thống treo “cho phép người lái xe trải nghiệm chuyển động êm ái của xe bất kể tình huống lái xe nào.” Các tính năng an toàn cao cấp của Mazda CX-60 hoàn toàn mới vẫn kế thừa toàn bộ những gì đã có trên những mẫu xe Crossover đang được bán hiện tại. giá xe Mazda CX-60 2022 xe sẽ dao động từ 57.900 - 63.330 USD. Xe dự định đến châu Âu vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu Mazda CX-60 2022 hoàn toàn mới.

