Mazda CX-5 quay lại top xe bán chạy nhất Việt Nam 4/2020

Việc thực hiện “giãn cách xã hội” theo chỉ thị của Chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 đã khiến thị trường ôtô Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh. Các nhà máy lắp ráp ôtô tại Việt Nam đồng loạt ngừng hoạt động và các đại lý đóng cửa chuyển sang bán online đã khiến doanh số bán xe trên thị trường giảm mạnh, chưa bằng một nửa so với tháng trước. Đáng chú ý, top xe bán chạy nhất Việt nam cũng có sự điều chỉnh nhẹ. Kết thúc tháng 4/2020, Toyota Việt Nam ghi nhận doanh số bán của Vios đạt 1.106 xe, giảm mạnh 1.187 xe so với tháng trước. Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, thị trường ôtô Việt đã tiêu thụ 7.465 xe Toyota Vios. Mặc dù doanh số giảm mạnh nhưng mẫu xe này vẫn giữ vị trí đứng đầu thị trường và bỏ xa nhiều đối thủ khác. Hiện xe đang được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản Vios có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng. Cũng chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, doanh số Hyundai Accent trong tháng 4/2020 chỉ đạt 618 xe, giảm 925 xe so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, TC Motor đã bàn giao tới khách hàng 5.058 xe Accent. Cũng trong tháng 4, Hyundai Accent thế hệ mới đã được ghi nhận cán mốc 36.696 xe bán ra sau 2 năm. Hiện tại, xe đang được bán tại Việt Nam với 4 phiên bản có giá bán dao động từ 426,1-542,1 triệu đồng. Vẫn là mẫu xe bán tải bán chạy nhất thị trường nhưng trong tháng 4/2020, chỉ có 481 xe Ford Ranger được bàn giao tới khách hàng, giảm 379 xe so với tháng trước. Tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 4, Ford Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.370 xe Ranger. Với việc ra mắt phiên bản Ford Ranger Limited vào khoảng giữa tháng 2, hiện tại, xe đang được bán tại Việt Nam với 8 phiên bản có giá dao động từ 616-918 triệu đồng. Trong khi lượng tiêu thụ của các mẫu xe khác giảm mạnh do thị trường ôtô biến động bởi Covid-19 thì Mazda CX-5 gây bất ngờ khi doanh số tăng so với tháng trước. Trong tháng 4/2020, đã có 459 xe CX-5 bán ra thị trường, tăng 178 xe so với tháng trước và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 1.537 xe bán ra. Hiện tại, Thaco đang cung cấp tới thị trường Việt 6 phiên bản CX-5 và có giá bán dao động từ 899 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng. Mẫu xe chủ lực của TC Motor “tham chiến” tại phân khúc xe đô thị hạng A tại Việt Nam đạt doanh số bán 456 xe trong tháng 4/2020, giảm 717 xe so với tháng trước và cộng dồn từ đầu năm đạt 4.316 xe bàn giao tới khách hàng. Hiện tại, TC Motor cung cấp tới khách Việt cả hai biến thể sedan và hatchback của Hyundai Grand i10 với tổng cộng 9 phiên bản. Giá bán xe hiện tại dao động từ 315-415 triệu đồng. Doanh số bán vốn đang trì trệ kể từ đầu năm 2020, nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng tiêu thụ xe Honda CR-V cũng tiếp tục giảm. Trong tháng 4, Honda Việt Nam ghi nhận bán ra 411 xe CR-V, giảm 153 xe so với tháng trước và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 1.912 xe. Xe đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản có giá bán dao động từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỷ đồng. Sau nhiều tháng vắng bóng, Kia Soluto bất ngờ lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng. Doanh số bán xe Soluto trong tháng 4/2020 đạt 401 xe, giảm nhẹ 115 xe so với tháng trước và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 2.040 xe bán ra. Cuối tháng 3 vừa qua, với việc bổ sung phiên bản Kia Soluto Luxury, mẫu xe này hiện đang được bán tại thị trường với tổng cộng 4 phiên bản và có giá niêm yết từ 399-499 triệu đồng. Chiếc SUV 7 chỗ đứng đầu phân khúc Toyota Fortuner cũng được ghi nhận doanh số bán giảm tương tự các mẫu xe còn lại với chỉ 392 xe bán ra, giảm 264 xe so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 2.266 xe Fortuner được bàn giao tới khách hàng. Hiện tại, xe đang được bán tại Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, bao gồm 2 bản nhập khẩu và 4 bản lắp ráp tại Việt Nam. Giá bán xe dao động từ 1,15-1,354 tỷ đồng. Trong tháng 4/2020, Kia Việt Nam đã bàn giao tới khách hàng 381 xe Cerato, giảm 151 xe so với tháng trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 2.037 xe Kia Cerato được bán ra thị trường. Đây cũng là mẫu xe thứ ba mang thương hiệu Kia lọt top xe bán chạy tháng 4/2020. Hiện tại, Kia Việt Nam đang cung cấp cho khách Việt 4 phiên bản Cerato và có giá bán dao động từ 559-675 triệu đồng. Doanh số bán trong tháng 4/2020 chỉ đạt 380 xe, giảm mạnh 441 xe so với tháng trước đã đẩy Mitsubishi Xpander xuống vị trí cuối top xe bán chạy trong tháng. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 3.381 xe được bàn giao tới khách hàng. Hiện tại, Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu xe đứng đầu phân khúc MPV tại thị trường Việt. Xe có mức giá bán khá hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc, dao động từ 550-650 triệu đồng tương ứng với 3 phiên bản. Video: Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 4/2020.

