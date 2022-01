Mazda CX-30 2022 thêm màu mới, từ 677 triệu đồng tại Đông Nam Á

Mazda CX-30 2022 mới đã ra mắt thị trường Mỹ vào hồi đầu tháng 1 năm nay. Chẳng bao lâu sau đó, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, xe được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm C, S và SP. Giá xe Mazda CX-30 2022 ở thị trường này dao động từ 989.000 - 1.199.000 Baht (khoảng 677 - 821 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, Mazda CX-30 ở Thái Lan có một số điểm mới như màu sơn đồng Platinum Quartz. Tiếp đến là dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu LED dành cho 2 bản C cũng như S. Cảm biến lùi và camera chiếu hậu sẽ được bổ sung cho bản C. Trong khi đó, bản S có thêm cảm biến phía trước và lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Riêng bản SP được trang bị hệ thống kiểm soát tốc độ và đánh lái khi bám đuôi xe phía trước. Ngoài những điểm mới kể trên, Mazda CX-30 2022 bản C tiêu chuẩn còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED với hệ thống tự động bật/tắt, tự động chỉnh luồng sáng cao/thấp, cần gạt nước tự động, ghế lái chỉnh điện 10 hướng/nhớ 2 vị trí, màn hình hiển thị thông tin kính lái có màu, màn hình màu TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình thông tin giải trí 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Trong khi đó, bản S có thêm những trang bị như cửa cốp chỉnh điện, cảm biến 4 điểm phía trước và vành hợp kim 18 inch. Cao cấp nhất là bản SP với cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Không chỉ được trang bị khá tốt, Mazda CX-30 2022 ở Thái Lan còn có nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn. Bên cạnh cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi mới, bản C còn có hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn đường, cảnh báo có xe nằm trong điểm mù cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nếu mua bản SP, khách hàng Thái Lan sẽ có thêm những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh tránh va chạm, hỗ trợ lùi khi đỗ xe, đèn pha LED thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Dù ở bản trang bị nào, Mazda CX-30 2022 tại Thái Lan cũng dùng động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 165 mã lực và mô-men xoắn cực đại 213 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 15,4 km/lít (khoảng 6,5 lít/100 km). Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống điều hướng mô-men xoắn GVC Plus tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Mazda CX-30 2022 ở Thái Lan không được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn như xe ở Mỹ. Khi mua Mazda CX-30 2022, ngoài màu đồng Bronze Platinum Quartz mới, khách hàng Thái Lan còn có thể chọn các màu sơn ngoại thất như đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White Pearl, đen Jet Black, bạc Sonic Silver và xám Polymetal Gray. Video: Xem chi tiết Mazda CX-30 2022 thế hệ mới.

