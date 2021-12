Vén màn Mazda Roadster 2022 mui trần, từ 530 triệu đồng tại Nhật

Sau 6 năm có mặt trên thị trường Nhật Bản, mẫu xe mui trần nhỏ xinh Mazda Roadster 2022 mới được bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ. Đây chính là mẫu xe Mazda MX-5 tại thị trường Mỹ. So với phiên bản cũ, mẫu xe này gần như không thay đổi về thiết kế. Mazda chỉ bổ sung màu sơn mới là Platinum Quartz Metallic cho Roadster 2022. Đây là màu sơn đã được dùng cho Mazda2 2022 vào hồi đầu năm nay. Ngoài màu sơn mới, Mazda Roadster 2022 thể thao còn hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm lái sắc sảo hơn bao giờ hết. Để làm được điều đó, hãng Mazda đã trang bị hệ thống Kinematic Posture Control (KPC) mới cho Roadster 2022. KPC về cơ bản chính là phiên bản nâng cấp của hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus quen thuộc, giúp quá trình ôm cua trở nên mượt mà, chính xác và an toàn hơn. Ở thị trường Nhật Bản, Mazda Roadster 2022 được chia thành 4 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, 990S, Navy Top và RF VS Terracotta Selection. Trong đó, 3 bản tiêu chuẩn, 990S và Navy Top dùng mui nỉ, chỉ có bản RF VS Terracotta Selection là được trang bị mui cứng. Ngoài ra, 990S và Navy Top còn là phiên bản đặc biệt, mới được bổ sung cho mẫu xe mui trần này. Có số lượng sản xuất đúng 400 chiếc, phiên bản đặc biệt 990S vốn được phát triển dựa trên bản tiêu chuẩn. Tên của phiên bản này bắt nguồn từ trọng lượng của xe là 990 kg. Đây đồng thời cũng là phiên bản nhẹ nhất của dòng xe Mazda Roadster 2022. So với bản tiêu chuẩn, Mazda Roadster 2022 phiên bản 990S có thêm vành nhôm RAYS ZE40 RS với đường kính 16 inch, giúp giảm trọng lượng thêm 3,2 kg. Tuy nhiên, bản 990S lại không nhẹ hơn bản tiêu chuẩn quá nhiều vì được trang bị cùm phanh Brembo 4 piston màu đen trên bánh trước. Ngoài ra, bản 990S còn được trang bị lò xo, hệ thống giảm chấn, hệ thống lái và bộ điều khiển động cơ ECU hiệu chỉnh. Những thay đổi còn lại của bản 990S bao gồm mui nỉ và viền cửa gió điều hòa màu xanh đậm. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Nhật Bản có thể trang bị thảm sàn với chỉ thêu màu xanh đậm cho Mazda Roadster 990S 2022. Tương tự bản 990S, phiên bản Navy Top mới cũng được trang bị mui nỉ màu xanh đậm nhưng có thể cách điện. Thêm vào đó là ốp gương ngoại thất sơn màu giống thân xe, bộ vành hợp kim 16 inch màu bạc và nội thất bọc da màu đen. Nếu muốn sở hữu Mazda Roadster 2022 sang trọng hơn, khách hàng Nhật Bản có thể chọn phiên bản RF VS Terracotta Selection với nội thất bọc da Nappa màu cam đất Terracotta cho xe. Đáng tiếc là động cơ của Mazda Roadster 2022 tại Nhật Bản không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L và 2.0L như cũ. Động cơ 1.5L sản sinh công suất tối đa 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 2.0L là 184 mã lực và 204 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Riêng phiên bản 990S chỉ dùng hộp số sàn. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Mazda Roadster 2022 dao động từ 2.623.500 - 3.922.600 Yên (khoảng 530 - 792 triệu đồng). Hãng Mazda kì vọng có thể bán 5.000 chiếc xe mui trần này tại thị trường Nhật Bản. Trong đó, phiên bản 990S đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng Nhật Bản trước cả thời điểm trình làng. Video: Vén màn Mazda Roadster 2022 mui trần thế hệ mới.

