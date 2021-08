"Soi" Mazda BT-50 2021 chính hãng tại Việt Nam, từ 659 triệu đồng?

Giá xe Mazda BT-50 2021 bản 1.9 Premium 4×4 dự kiến khoảng 849 triệu; BT-50 1.9 Luxury 4×2: 789 triệu; BT-50 1.9 AT 4×2: 709 triệu; BT-50 1.9 MT 4×2: 659 triệu. Tất cả các phiên bản đều động cơ dầu dung tích 1.9L (RZ4E-TC) cho công suất tối đa 150 mã lực tại 3.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm ở tốc độ 1.800 - 2.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau và hai cầu, thông qua hộp số tự động 6 cấp và số tay 6 cấp ở phiên bản thấp hơn. Cấu hình động cơ của Mazda BT-50 thế hệ mới chia sẻ chung với Isuzu D-Max thế hệ mới vì được phát triển trên cùng một nền tảng. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng động cơ 1.9L chia sẻ với Isuzu mang thế mạnh ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ cao. Tại thị trường Việt Nam, tương tự như Isuzu D-Max 2021, Mazda BT-50 2021 không có cấu hình động cơ dầu 3.0L Ngoại thất Mazda BT-50 2021 mới bề thế và hiện đại hơn thế hệ cũ. Được biết, xe có tổng cộng 4 màu sơn gồm: Xám, Xanh, Trắng và Đỏ. Ở phiên bản BT-50 1.9 Premium cao cấp nhất, BT-50 2021 được trang bị khá nhiều “đồ chơi” tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái như: Vô lăng điều chỉnh 4 hướng, chìa khóa từ xa thông minh, động cơ có tính năng khởi động từ xa qua chìa khoá, chức năng tự động bật đèn trong cabin. Bên cạnh các trang bị như: Ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình WXGA 9 inch độ nét cao, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, Apple CarPlay và Android Auto, 8 loa giải trí, điều hoà tự động có cửa gió cho hàng ghế sau,… Mazda Việt Nam chưa công bố trang bị “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái trên BT-50 2021. Tuy nhiên ở Thái Lan, bản full của xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như: Hệ thống cảnh báo khi có phương tiện ở điểm mù khi xe chuyển làn (ABSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Hệ thống kiểm soát động cơ và phanh khi đổ đèo (HDC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), 6 túi khí, 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở cản trước và sau. Ở thế hệ cũ, Mazda BT-50 là mẫu xe khá kén khách trong phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Việt. Chính vì thế, Mazda BT-50 thế hệ mới được kỳ vọng sẽ hấp dẫn khách hàng mua bán tải cỡ trung hơn, đồng thời cải thiện về doanh số. Thông số kỹ thuật chính thức và giá bán của BT-50 2021 sẽ được Thaco Mazda công bố khi chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải này tại Việt Nam. Video: Mazda BT-50 2021 sắp bán tại Việt Nam có gì mới.

