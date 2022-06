Lý do doanh số xe máy Honda Việt Nam đang sụt giảm mạnh?

Theo kết quả kinh doanh tháng 5/2022 của Honda Việt Nam, trong tháng vừa qua đã có 155.414 xe máy Honda bán ra, giảm 16% so với tháng trước và giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn trong năm tài chính 2023 (từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023), Honda Việt Nam đã tiêu thụ 340.098 xe máy, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng sản lượng xuất khẩu là 17.237 xe.

Sự sụt giảm này đã được dự báo từ trước đó, đặc biệt là sau khi Honda Việt Nam đưa ra thông báo về việc hạn chế nguồn cung xe ga sản xuất trong nước do thiếu hiệu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, hậu quả từ việc đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Cũng theo Honda Việt Nam, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong vài tháng tới, vậy nên doanh số xe máy trong nước của Honda sẽ tiếp tục ở mức thấp so với các tháng trước đó.

Do ảnh hưởng nguồn cung, doanh số xe máy của Honda bán ra tại thị trường Việt Nam đã giảm bất ngờ giảm tới 16% so với tháng trước.

Đối với dòng xe số, Wave Alpha là mẫu xe bán chạy nhất, doanh số đạt 36.893 xe, chiếm 23,7% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 5/2022. Dòng xe côn tay, Winner X bán chạy nhất với doanh số đạt 8.423 xe, chiếm 5,4% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam.

Trong khi đó, Honda Việt Nam không công bố mẫu xe tay ga bán chạy nhất trong tháng này. Đây là tháng thứ hai liên tiếp nhà sản xuất không tiết lộ mẫu xe tay ga bán chạy nhất. Những tháng trước đó, Honda Vision chính là mẫu xe tay ga bán chạy nhất của công ty.

Trước tình trạng hạn chế nguồn cung xe ga sản xuất trong nước kết hợp cùng nhu cầu mua sắm của người dùng tăng, giá xe Honda tại đại lý trong 2 tháng gần đây đang tăng khá mạnh, đặc biệt là các sản phẩm xe ga ăn khách như Vision, SH hay Lead. Ngoài ra, cũng vì xe ga khan hàng mà nhiều người tiêu dùng đã chuyển hướng sang các sản phẩm xe khác, cũng vì vậy mà giá xe số của Honda cũng tăng theo.

Nhìn chung, hầu như tất cả các sản phẩm xe máy Honda đều đang trong tình trạng đội giá mạnh, ngoại trừ mẫu xe côn tay Honda Winner X đang được bán tháo hơn đề xuất. Thậm chí mẫu xe số rẻ nhất của Honda là Wave Alpha cũng đang bị đội giá khoảng 5 triệu đồng, mẫu Wave RSX đôi giá 4 triệu đồng, Future đội giá 10 triệu đồng.