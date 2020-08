Bộ 3 ôtô Ấn Độ nhập về Việt Nam tới 1,5 triệu USD

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2020, Việt Nam nhập khẩu 4.760 ôtô các loại với tổng trị giá đạt 107.685.928 USD. Trong đó, Thái Lan là nước xuất khẩu ôtô sang Việt Nam nhiều nhất với 2.324 xe trong tháng 7. Xếp sau là Indonesia với 1.302 chiếc. Tuy vậy, giá trị trung bình mỗi chiếc ôtô nhập khẩu về Việt Nam cao nhất lại thuộc về Ấn Độ, khi chỉ nhập về 3 xe nhưng tổng giá trị lên tới 1.500.000 USD.

Ôtô nhập khẩu Ấn Độ có giá trị trung bình tới 500.000 USD mỗi chiếc.

Như vậy, mỗi chiếc xe ôtô từ Ấn Độ nhập về Việt Nam trong tháng 7 có giá trị nhập khẩu trung bình tới 500.000 USD (khoảng 11,53 tỷ đồng). Điều này trái ngược với hồi giữa năm 2016, khi giá trị trung bình ôtô Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam chỉ khoảng 5.300 USD (khoảng 122 triệu đồng).

Trong tháng 7/2020, xếp sau Ấn Độ, Anh là nước có giá trị trung bình ôtô nhập khẩu cao thứ hai, đạt 102.212 USD (tháng 7 ôtô từ Anh nhập khẩu về Việt Nam có 19 chiếc, trị giá 1.942.033 USD). Đứng ở vị trí thứ ba là Hàn Quốc khi nhập khẩu 121 ôtô các loại, đạt giá trị 8.660.504 USD. Trung bình mỗi xe nhập khẩu từ Hàn Quốc có giá trị 71.574 USD.

Tuy có số lượng nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất song giá trị trung bình ôtô từ Thái Lan và Indonesia lại thấp nhất. Trung bình, giá trị ôtô Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam là 16.307 USD (khoảng 376 triệu đồng) và Indonesia là 10.841 USD (khoảng 250 triệu đồng).

Tháng 7/2020, ôtô tại Việt Nam đã khởi sắc hơn so với tháng trước.

Hiện tại, ôtô nhập khẩu về Việt Nam từ Thái Lan và Indonesia hầu hết là xe bán tải, các mẫu ôtô giá rẻ như Mitsubishi Attrage, Xpander, Honda Brio…, SUV 7 chỗ có giá bán khoảng trên dưới 1 tỷ đồng và một số mẫu sedan hạng D như Toyota Camry hay Honda Accord.

Cũng theo báo cáo Tổng cục Hải quan, tình hình nhập khẩu ôtô tại Việt Nam đã khởi sắc hơn so với tháng trước. Lượng ôtô nhập khẩu về nước trong tháng 7/2020 tăng 35% về lượng và 10% về giá trị so với tháng 6/2020. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước đã nhập khẩu 44.973 ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 47,5% về lượng và 47,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Bán tải là phân khúc không bị ảnh hưởng về sự cạnh tranh khi có ưu đãi giảm lệ phí trước bạ cho xe CKD bởi toàn bộ xe bán tải tại Việt Nam đều nhập khẩu từ Thái Lan.

Theo một vài chuyên gia nhận định, ôtô nhập khẩu về Việt Nam sụt giảm không phải gặp vấn đề về nguồn cung mà các hãng đã chủ động nhập khẩu ít xe lại, bởi sức mua trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ôtô nhập khẩu cũng đang gặp khó khi cạnh tranh với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước (CKD) khi khách mua xe CKD được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Để cạnh tranh, nhiều mẫu xe nhập khẩu đã phải giảm giá bán mạnh, hoặc hãng xe tung ra ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ để tự tạo thế cân bằng với xe CKD.