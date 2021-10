Lotus công bố giá bán "siêu xe giá rẻ” Emira phiên bản động cơ V6

Hiện tại, giá xe Lostus Emira 2022 bản V6 First Edition được ấn định ở mức 104.065 Đô tại thị trường Anh Quốc, 112.452 Đô tại Đức. Phiên bản được trang bị động cơ Turbo 4 xi-lanh của AMG có giá khởi điểm rẻ hơn ở mức 82,155 Đô. Lotus Emira V6 2022 mới được trang bị động cơ Toyota 2GR-FE 3,5 lít V6 với bộ siêu nạp Edelbrock 1740. Khối động cơ đặt giữa này có khả năng sản sinh mức công suất 400 mã lực, nếu được trang bị đi kèm hộp số sàn sáu cấp thì mức mô-men xoắn của xe là 420 Nm, nếu xe được trang bị đi kèm hộp số tự động sáu cấp thì mức mô-men xoắn được công bố ở mức 430 Nm. Mẫu xe được trang bị động cơ V6 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,3 giây với tùy chọn hộp số sàn sáu cấp và chỉ trong 4,2 giây nếu được trang bị hộp số tự động sáu cấp. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn điện tử ở mức 290 km/h ở cả hai biến thể. Lotus cũng công bố hệ số cản của Emira là 0,349 cd.Lotus Emira V6 First Edition đươc trang bị đầy đủ các tùy chọn cùng một số chi tiết đặc biệt biểu thị phiên bản. Mẫu xe cũng được đính logo biểu thị bản First Edition cùng bộ mâm xe hợp kim 20 inch màu bạc hoặc đen bóng, hệ thống cùm phanh độc đáo, đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED cùng bộ chụp ống xả bằng titan. Phiên bản này được trang bị tiêu chuẩn với gói Lower Black cùng các chi tiết được sơn màu đen như cánh gió ở cản trước, bộ chia,... Thương hiệu cũng đồng thời đem tới cho xe sáu tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm Seneca Blue, Magma Red, Hethel Yellow, Dark Verdant, Shadow Grey và Nimbus Grey. Đối với nội thất, Lotus cũng đồng thời cung cấp bảy phối màu bao gồm màu đỏ, đen, xám, da Nappa và Alcantara đen với đường chỉ khâu màu đỏ, vàng hoặc xám kết hợp với viền chrome satin và đèn chiếu sáng khoang nội thất màu trắng. Về nội thất, phiên bản First Edition được trang bị tiêu chuẩn bao gồm cụm đồng hồ hiển thị kỹ thuật 12,3 inch, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 10,25 inch có tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Xe được trang bị hệ thống ghế sưởi điều chỉnh 12 hướng, hệ thống kiểm soát khí hậu, tính năng kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống gương gập điện có tính năng sưởi và hệ thống âm thanh cao cấp 10 kênh có công suất 340W do KEF phát triển. Xe được bổ sung với gói tiện ích Convenience Pack bao gồm hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước, camera lùi phía sau, gạt mưa có tích hợp cảm biến, gương tự động điều chỉnh độ sáng và lưới để hành lý phía sau. Bản First Edition cũng được trang bị thêm gói Design Pack miễn phí với bàn đạp thể thao, trần xe được bọc bằng Alcantara màu đen, kính tối màu, thảm sàn có logo Lotus cùng trang bị cùm phanh được sơn theo các tùy chọn màu như đen, đỏ vàng hoặc bạc. Phiên bản này cũng được trang bị miễn phí gói Drivers Pack mang đến sự lựa chọn giữa hệ thống treo Tour hoặc Sport cùng trang bị lốp Goodyear Eagle F1 Supersport hoặc kết hợp hệ thống treo Sport và hệ thống lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Các tính năng tùy chọn phải trả tiền bao gồm hộp số tự động sáu cấp với lẫy chuyển số và gói Black Pack. Lotus sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản đầu tiên Emira V6 vào mùa xuân năm 2022. Phiên bản được trang bị động cơ 4 xi-lanh sẽ được sản xuất kể từ mùa thu năm 2022. Tuy nhiên, phiên bản với trang bị động cơ 4 xi-lanh được dự kiến lên kế hoạch bán ra thị trường vào năm 2023, chính vì thế mà những người quan tâm phiên bản này cần phải chờ đợi khoảng hơn một năm để có thể được bàn giao tới tay. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Lostus Emira 2022 mới.

