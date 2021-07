Chiếc Lotus Emira máy xăng cuối cùng được trang bị động cơ V6

Vào hồi đầu năm nay, thương hiệu xe thể thao Lotus đã chính thức công bố thông tin về việc ngừng sản xuất các sản phẩm xe như Elise, Exige và Evora nhằm chuẩn bị chào đón loạt xe thể thao và crossover trang bị hệ truyền động hybrid hoặc chạy điện hoàn toàn mới. Trước khi điều Lotus chính thức dừng việc sản xuất xe trang bị động cơ đốt trong, thương hiệu xe thể thao của Anh sẽ tung ra một sản phẩm xe thể thao mới, đồng thời là mẫu xe thể thao cuối cùng của hãng được trang bị động cơ đốt trong. Cụ thể, sản phẩm xe mới của Lotus sẽ có tên gọi là Lotus Emira, có giá bán dự kiến dưới 60.000 Bảng (1,9 tỷ đồng). Khi ra mắt thị trường vào đầu năm sau, Lotus Emira sẽ thay thế cho Evora nhằm cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Porsche 718 Cayman. Tương tự như những người anh em khác thuộc thương hiệu Lotus, xe thể thao Emira cũng sẽ sử dụng khung gầm bằng nhôm. Xe có kích thước tương đương với mẫu Evora và chiều dài cơ sở ở mức 2.575mm. Chi tiết cản sốc trước và sau của Emira sẽ khiến xe dài hơn khoảng 20 mm so với mẫu Evora tiền nhiệm. Về mặt vận hành, Lotus hứa hẹn rằng mẫu Emira sẽ mang đến "một cảm giác hoàn toàn mới về mặt thực dụng, tính năng và công nghệ. Một điểm mới trong số đó chính là xe được trang bị động cơ 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo do Mercedes-AMG cung cấp. Mặc dù Lotus chưa chính thức xác nhận, nhưng giới thạo tin nước ngoài cho hay khối động cơ AMG mà hãng xe Anh nhắc đến có được lấy từ mẫu Mercedes-AMG A35, có công suất ở mức 302 mã lực. Khi được trang bị trên Lotus Emira, khối động cơ này sẽ được hiệu chỉnh lại với hệ thống hút gió và hệ thống xả hoàn toàn mới, giúp tối ưu sức mạnh động cơ, nâng công suất động cơ lên 360 mã lực, mômen xoắn của xe dự kiến cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Toàn bộ sức mạnh này sẽ được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong chưa đầy 4,5 giây. Nếu là tín đồ của việc tự sang số bằng tay, khách hàng có thể lựa chọn Emira với trang bị động cơ V6 3.5L của Toyota. Được biết đây là bản động cơ đã được loại bỏ hệ thống turbo lấy từ mẫu Exiga và Evora, nhưng đi kèm động cơ này vẫn là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, mang đến sức mạnh 395 mã lực và mômen xoắn cực đại 430 Nm. Theo công bố, mẫu Lotus Emira hoàn toàn mới sẽ có tốc độ tối đa 290 km/h, khả năng gia tốc của xe vẫn chưa được tiết lộ nhưng dựa vào trang bị của xe có thể thấy Emira có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong khoảng 4,2 giây, tương tự như Evora. Về thiết kế, Lotus Emira có ngoại hình lấy cảm hứng từ chiếc hypercar Evija mà Lotus sắp ra mắt. Toàn bộ thân vỏ của xe được làm từ sợi thủy tinh, nắp capô được khoét hốc gió, hốc hút gió gió trên ốp thân sau và nắp che động cơ, cuối cùng là hốc thoát gió ở bên dưới đèn hậu của xe. Sở hữu ngoại hình đẹp mắt, nhưng điểm gây chú ý nhất của Lotus Emira lại là khoang lái. Thay vì sử dụng màn hình độ của hãng thứ 3 như Evora, xe thể thao Lotus Emira trang bị màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 10.25 inch tương thích kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Phía sau vô lăng của xe là màn hình kỹ thuật số khác có kích thước lớn hơn hiển thị các thông số của xe. Ghế ngồi của xe là ghế chỉnh điện 4 chiều, khách hàng khó tính hơn có thể nâng cấp lên tùy chọn ghế chỉnh điện 12 chiều. Các tính năng và tiện ích khác có thể kể đến hệ thống khóa thông minh, hệ thống giám sát hành trình, gạt mưa tự động, gương hậu gập điện, cảm biến đỗ xe trước và sau. Ngoài ra Lotus còn bán ra gói nâng cấp hỗ trợ người lái ADAS với các tính năng như giám sát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo tài xế ngủ gật, cảnh báo chuyển làn và một số tiện ích khác. Bên cạnh đó, Lotus còn cung cấp cho khách hàng gói phụ kiện Lotus Drivers Pack giúp hiệu chỉnh lại hệ thống treo cứng hơn và bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2, đi kèm là tính năng hỗ trợ xuất phát. Một điểm thú vị cần nhắc đến chính là xe thể thao Lotus hiện vẫn dùng hệ thống trợ lực lái thủy lực nhằm mang đến cho khách hàng cảm giác đánh lái thật hơn so với trợ lực điện. Video: Lotus Emira máy xăng cuối cùng được trang bị động cơ V6.

