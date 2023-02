Loạt xe môtô của Kawasaki tại Việt Nam có thể chết máy khi đang chạy

Kawasaki là thương hiệu xe phân khối lớn quen thuộc tại Việt Nam và hiện đang phân phối nhiều mẫu môtô khác nhau cùng mức giá trải dài từ khoảng 150 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo chương trình triệu hồi xe môtô Kawasaki để khắc phục lỗi.

Cụ thể, 46 chiếc thuộc các mẫu xe Kawasaki H2 Series 2015 - 2023, bao gồm Ninja H2 (ZX1000N 2015; ZX1000X 2017); Ninja H2 SX (ZX1002B 2018); Z H2 (ZR1000K 2020; ZR1000L 2022 - 2023); và Ninja H2R (ZX1002J 2021 - 2022) bị triệu hồi để thay mới bộ căng xích trục cam. Những chiếc Kawasaki H2 Series bị dính lỗi sẽ có hiện tượng xuất hiện tiếng ồn bất thường ở xung quanh phía bên phải động cơ. Nguyên nhân được đưa ra là do thanh đẩy trong bộ căng xích trục cam có thể bị khóa trong quá trình sử dụng do sự khác nhau về kích thước các chi tiết bên trong thanh đẩy, nếu sử dụng liên tục có thể dẫn đến động cơ hao hụt công suất động. Trường hợp xấu nhất có thể khiến động cơ bị dừng khi đang chạy do sai lệch cân chỉnh trên trục cam, gây hư hỏng nặng cho động cơ. Nhiều mẫu môtô của Kawasaki bị triệu hồi để khắc phục lỗi bộ căng xích trục cam và dây nắm an toàn.

Bên cạnh đó, còn có 68 chiếc Kawasaki Z1000 và Z1000R 2022 - 2023 (ZRT00H/J/M/N) cũng bị triệu hồi để thay mới dây nắm an toàn có thể bị đứt trong quá trình sử dụng do lỗi sản xuất. Nếu dây nắm an toàn trên yên sau bị đứt trong khi hành khách đang giữ thì hành khách có thể mất thăng bằng và rơi ra khỏi xe.

Do đó, hãng khuyến cáo các khách hàng có xe thuộc diện bị triệu hồi mang xe đến đại lý ủy nhiệm của Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam để sửa chữa, khắc phục. Cả 2 đợt triệu hồi đều có thời gian sửa chữa là 2 giờ/xe, bắt đầu từ ngày 15/2/2023 - 15/2/2024 và được miễn phí hoàn toàn.

Đối với các xe ngoại giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản cũng sẽ được Kawasaki Motors Việt Nam hỗ trợ để xem xét thực hiện kiểm tra và thay thế khi đã được sự chấp thuận.