Suzuki Grand Vitara 2023 động cơ như Ertiga Hybrid, khoảng 474 triệu đồng

Tại triển lãm IIMS 2023 hiện đang diễn ra tại Indonesia, hãng Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu xe Grand Vitara thế hệ mới. Được biết, Suzuki Grand Vitara 2023 mới đã từng ra mắt ở thị trường Ấn Độ và Nam Phi vào năm ngoái. Là xe toàn cầu, mẫu SUV cỡ B này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global C của Suzuki. Xe sở hữu chiều dài 4.345 mm, chiều rộng 1.795 mm, chiều cao 1.645 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm.Qua những hình ảnh chụp tại triển lãm IIMS 2023, có thể thấy Suzuki Grand Vitara thế hệ mới dành cho Đông Nam Á sở hữu thiết kế không khác gì xe ở Ấn Độ và Nam Phi. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, mẫu SUV cỡ B này sở hữu lưới tản nhiệt NEXWave màu đen, được bao quanh bằng viền mạ crôm. Lưới tản nhiệt được tách riêng với khe gió hẹp phía trên bằng nẹp hình chữ "U", tích hợp logo của hãng Suzuki. Điểm nhấn tiếp theo của xe là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày 3 bóng phía trên và đèn pha vuông vắn bên dưới. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm hình lục giác và ốp cản trước màu bạc khỏe khoắn. Bên sườn, mẫu xe SUV Suzuki Grand Vitara 2023 được trang bị vòm bánh "cơ bắp", đường vai xe chếch lên ở cột C, gương chiếu hậu gập chỉnh điện và bộ vành 17 inch với thiết kế thay đổi theo phiên bản. Trên vòm bánh và sườn xe còn có nẹp nhựa màu đen theo truyền thống của phân khúc SUV. Đằng sau mẫu SUV cỡ B này xuất hiện cụm đèn hậu thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe. Ở giữa cửa cốp xe là logo của hãng Suzuki và tem chữ nổi "Grand Vitara". Thêm vào đó là cột đèn nằm dọc, bao gồm cả đèn lùi và đèn phản quang, ở hai góc đuôi xe cũng như tấm ốp màu bạc cỡ lớn trên cản sau. Tại thị trường Indonesia, Suzuki Grand Vitara 2023 có 2 phiên bản là GL và GX. Ở bản GL tiêu chuẩn, xe được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, ghế bọc nỉ, bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu đa thông tin TFT MID, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Trong khi đó, bản GX có thêm ghế/vô lăng bọc da, gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Thêm vào đó là đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và sạc không dây. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Suzuki Grand Vitara 2023 khá cơ bản. Ngoại trừ điểm nhấn là camera 360 độ, mẫu SUV cỡ B này chỉ có hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Xe không hề có những tính năng an toàn chủ động ADAS giống một số đối thủ cùng phân khúc như Honda HR-V hay Hyundai Creta. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Grand Vitara 2023 là hệ truyền động mild hybrid có tên Suzuki Smart Hybrid giống Ertiga Hybrid. Hệ truyền động này bao gồm động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực, máy phát điện tích hợp bộ đề và pin lithium-ion 12V-6Ah. Hệ thống mild hybrid bổ sung thêm 3 mã lực cho xe trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 137 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hiện giá xe Suzuki Grand Vitara 2023 ở thị trường Indonesia vẫn chưa được công bố. Dự kiến, mẫu xe này sẽ có giá khởi điểm từ 300 triệu Rupiah (khoảng 474 triệu đồng). Tại thị trường Indonesia, xe có 4 tùy chọn màu sơn là trắng, xám, đen và xanh đậm. Trong đó, màu xanh đậm chỉ dành cho bản GX cao cấp. Theo hãng Suzuki, mẫu SUV cỡ B này sẽ được bán ở 60 thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả khu vực Đông Nam Á. Hiện chưa rõ liệu hãng Suzuki có đưa mẫu SUV cỡ B này đến với thị trường Việt Nam hay không. Video: Ra mắt Suzuki Grand Vitara 2023 động cơ như Ertiga Hybrid.

