SUV hạng sang BMW X5 và X6 2023 từ 1,5 đến 2,2 tỷ đồng

Không có gì thay đổi, BMW X5 và X6 bản LCI vẫn sử dụng chung cấu trúc khung gầm của thế hệ thứ 4. Tuy nhiên ở bản nâng cấp cấp giữa vòng đời (LCI) của BMW X5 được trang bị nhiều chi tiết nổi bật, tạo nên điểm nhấn trong thiết kế mới. Phần lưới tản nhiệt của X5 được thiết kế tương tự như trên X6 khi tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow. Hay hốc gió cản trước của xe thiết kế theo dạng thẳng đứng và được viền chrome sáng màu. Tuy nhiên, về phần trang bị đèn pha tách rời thì trên mẫu xe SUV BMW X5 2023 bản LCI vẫn chưa được áp dụng như trên X7. Bộ phần này được tích hợp cả đèn ban ngày và đèn tín hiệu dạng mũi tên độc đáo với bề ngang mỏng hơn 35mm. X5 toát lên sự mạnh mẽ hơn với những đường gân dập nổi ở phần đuôi xe. Phần đèn hậu được thiết kế nâng cấp lên hoạ tiết chữ X, đi cùng các công nghệ sợi quang, thay vì đèn hậu chữ L như trước đây.Tương tự X5, những thiết kế mới này cũng được trang bị trên BMW X6. Bên cạnh biến thể cao cấp nhất M60i xDrive, X6 sở hữu gói thể thao M Sport tiêu chuẩn. Chi tiết hốc gió hình bát giác được sơn màu đen nằm bên dưới lưới tản nhiệt của X6 tạo nên điểm nổi bật cho xe. Và góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và táo bạo cho chiếc xe. X6 với thiết kế coupe sang trọng khi phần mui vuốt đều xuống nắp khoang hành lý. Cánh lướt gió cỡ nhỏ và hệ thống ống xả kép màu đen được bổ sung trên bản M60i. Ngoài những chi tiết được kể trên, còn một điểm ấn tượng không thể không kể đến trong thiết kế của X5 và X6 mới là bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 14.9 inch. Bảng taplo gây chú ý khi được bổ sung ốp trang trí phát quang, đi kèm biểu tượng X5, X6 hoặc logo M Sport. Ngoài ra, còn có hệ thống ghế tiêu chuẩn Comfort được trang bị trên X5 và X6, được làm từ chất liệu da Sensafin, da BMW Individual Merino tích hợp chức năng thông gió, massage...Ốp nội thất của xe tuỳ thuộc vào từng phiên bản mà sẽ được chế tác vật liệu khác nhau có thể được làm từ gỗ thật hoặc vật liệu tổng hợp. Tuy nhiên, cần số pha lê truyền thống của BMW đã thiết kế được tối giản lại.BMW X5 được phân phối trên thị trường quốc tế với các phiên bản: X5 xDrive40i, X5 xDrive30d, X5 M60i xDrive và bản hybrid X5 xDrive50e. Trong đó, phiên bản X5 xDrive40i, X5 xDrive30d và X5 xDrive50e đều được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L, công suất tối đa lần lượt là 380, 298 và 490 mã lực. Riêng phiên bản hiệu năng cao X5 M60i xDrive được vận hành bởi động cơ V8 dung tích 4.4L, sức mạnh 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Cả X5 và X6 được lắp hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive. BMW X6 gồm có 3 phiên bản quốc tế là X6 xDrive40i, X6 xDrive30d và X6 M60i xDrive. Về thông số kỹ thuật của từng phiên bản không khác mấy so với BMW X5. X5 M60i xDrive và X6 M60i xDrive đều có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,3 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h. Về an toàn, BMW trang bị nhiều tính năng an toàn và tiện nghi như hệ thống hỗ trợ lùi xe, hỗ trợ đỗ xe chủ động, cảnh báo va chạm, chìa khóa điện tử Digital Key Plus... Bên cạnh đó, trên các phiên bản còn có hệ thống treo thích ứng tiêu chuẩn. Ở bản hiệu năng cao M60i xDrive được sở hữu hệ thống treo Adaptive M và tùy chọn phuộc hơi của gói xOffroad.Giá xe BMW X5 và X6 2023 có mức dao động từ 66.195 USD đến 94.595 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng đến 2,2 tỷ đồng). Hiện tại đang được lắp ráp tại nhà máy BMW Spartanburg, Mỹ. Video: Đánh giá chi tiết BMW X5 và X6 thế hệ mới vừa ra mắt.

