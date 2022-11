Cận cảnh "xế nổ" 2 bánh Kawasaki H2R từ 1,83 tỷ tại Việt Nam

Những chiếc siêu môtô mang trong dòng máu supercharged supersport như Kawasaki H2 tiền tỷ luôn khiến các tín đồ biker phải thao thức nhiều đêm trước khi buổi ra mắt chính thức được diễn ra. Cách đây 2 năm, khi thông tin hãng Kawasaki dừng sản xuất H2R đã làm cho không ít những tín đồ đam mê môtô phân khối lớn (PKL) cảm thấy hụt hẫng. Cụ thể, hãng xe môtô đến từ Nhật Bản cho biết đã ngừng sản xuất mẫu Kawasaki Ninja H2R kể từ tháng 10/2020, và nhận đợt đặt hàng cuối cùng từ 20/9 cho tới 21/10/2020. Hiểu được tầm quan trọng và có thể khiến một siêu môtô Kawasaki H2R sẽ vuột mất cơ hội có mặt tại Việt Nam, vì thế, một đại lý trong nước đã quyết tâm nhập siêu phẩm này về nước. Đánh giá nhanh siêu phẩm 2 bánh không dành cho đường phố Kawasaki H2R cập bến Việt Nam chúng tôi nhận thấy ngoài mức giá bán cao chót vót, điều bất tiện của chiếc xe này chính là không thể đăng ký và lưu thông tại Việt Nam do là bản sản xuất đường đua. Đầu tiên chính là việc siêu phẩm Kawasaki H2R không có đèn pha, điều này giúp xe giảm cân vì trong các đường đua, không yêu cầu xe mô tô phải sử dụng đèn pha nhưng các mẫu xe đường phố, đây là điều kiện bắt buộc. Tiếp đến là Kawasaki H2R được sản xuất dành cho đường đua nên cũng bị loại bỏ luôn gương chiếu hậu. Việc loại bỏ đèn pha và gương chiếu hậu lại khiến ngoại hình Kawasaki H2R trông dữ tợn hơn rất nhiều so với hơn chục chiếc Kawasaki H2 đang lăn bánh tại Việt Nam. Kawasaki H2R sử dụng rất nhiều chất liệu đắt tiền, hàng đầu để sản xuất ra bộ khung, dàn áo của xe và điểm nhấn vẫn cứ là sợi carbon được nhìn thấy ở nửa thân xe trước. Phần đầu với thiết kế rất hung tợn, vị trí gương chiếu hậu được thay bằng tấm ốp carbon sắc cạnh như ngầm báo hiệu có thể "che đôi" bất cứ đối thủ nào trên đường đua, tiếp đến là việc loại bỏ đi đôi mắt hình cầu của xe như bản tiêu chuẩn đã làm Kawasaki H2R khác biệt hơn rất nhiều. Nằm chính giữa chắn bùn của bánh trước và đầu xe chính là 2 thanh chia gi, bên hông, Kawasaki H2R có bộ quây được sửa đổi giúp xe có thể đảm bảo tính khí động học tốt nhất, bình xăng nguyên khối Quick Fuel bằng nhôm màu crom đen... Bộ áo trên H2R mất gần 8 tháng thi công. Tấm chắn trước của Ninja H2R tích hợp cánh gió làm bằng sợi carbon, giống như phần còn lại của thân xe dành riêng cho H2R. Cánh gió thiết kế khí động học sẽ tạo ra một vùng áp suất thấp để giúp di chuyển không khí làm mát qua khoang động cơ, tạo ra lực xuống ở tốc độ cao, hoặc để cung cấp sự ổn định trên đường thẳng trong thời gian ngắn. Kawasaki Ninja H2R có khung lưới thép dạng ống, thành mỏng và cánh tay đòn một bên, với chiều dài cơ sở của xe thể thao truyền thống là 1.450 mm. Ngoài ra, Kawasaki Ninja H2R còn có màn hình thông minh và khả năng kết nối không dây với điện thoại cho người lái nhằm để sử dụng ứng dụng Rideology The App trên điện thoại, một số chức năng của chiếc xe có thể được truy cập và tùy chỉnh, giúp nâng cao trải nghiệm lái xe. Kawasaki Ninja H2R sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh, dung tích 998cc, siêu nạp sản sinh công suất 310 mã lực tại tua máy 14.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại tua máy 12.500 vòng/phút. Khi Ninja H2R được kích hoạt Ram-air, công suất tối đa của xe có thể đạt được lên đến 326 mã lực và mô-men xoắn cực đại tăng lên mức 165 Nm tại 12.500 vòng tua/phút. Với sức mạnh đáng kinh ngạc đó, Kawasaki Ninja H2R dành cho đường đua đã lập thành tích là môtô nhanh nhất thế giới khi chỉ mất thời gian 26 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên tốc độ 400 km/h trên cây cầu Osman Gazi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tốc độ trên 400 km/h là điều mà các hãng siêu xe như Lamborghini hay Ferrari chưa dám đưa lên xe của họ. Video: Khám phá chi tiết siêu phẩm Kawasaki Ninja H2R.

