Loạt xe cảnh sát và xế sang mafia đình đám của Ford

Với doanh số bán ra hơn 16,5 triệu chiếc trong giai đoạn 1908-1927, mẫu xe Ford Model T xứng đáng xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Mặc dù mẫu xe lâu đời này từng dính phải một đợt triệu hồi lớn trong quá khứ, nhưng Model T vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ giá rẻ. Đối với Ford và ngành công nghiệp ôtô Mỹ, Model T là mẫu xe thay đổi cuộc chơi. Mặc dù chiếc Mustang là một chiếc xe phổ biến của hầu hết đàn ông trong giai đoạn thập niên 60, nhưng cuộc chạy đua giữa hãng xe Mỹ với Ferrari dường như không mấy khả quan trong giai đoạn này. Hãng Ford quyết định tạo ra một chiếc xe đua thực thụ để đánh bại Ferrari, đó là lý do để chiếc Ford GT40 ra đời. Hãng Ford từng công bố cứ mỗi 29,5 giây thì có một chiếc F-Series được bán ra thị trường vào năm 2018, điều này có nghĩa dòng xe bán tải của Ford có sức hút rất lớn trong ngành công nghiệp ôtô. F-Series được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1948, đến năm 1975, dòng xe F-150 cũng được ra đời và nhanh chóng được đón nhận trên toàn cầu. Tính đến nay, Ford đã giao đến tay khách hàng trên toàn cầu hơn 40 triệu chiếc F-Series. Bất chấp khủng hoảng dầu mỏ, các yêu cầu khí thải ngày càng nghiêm ngặt, chiếc xe cơ bắp mang tính biểu tượng của Ford liên tiếp được giới mê xe đón nhận. Mặc dù nhận được không ít những ý kiến trái chiều, nhưng Ford Mustang vẫn phát triển mạnh mẽ kể từ năm 1964. Tính đến nay, Ford Mustang đã đạt được doanh số gần 10 triệu chiếc. Trong tương lai, Mustang-E sẽ là mẫu xe nối tiếp chiếc xe cơ bắp của Ford. Hơn cả những chiếc xe Italy, Ford LTD là mẫu xe cỡ lớn và sang trọng của Mỹ mà các băng đẳng mafia ưa thích sử dụng. LTD có kiểu dáng khá to lớn với phần đầu được kéo dài tương tự những mẫu xe sang trọng hiện đại. Trong suốt 22 năm sản xuất, Ford đã bán được hơn 5 triệu chiếc LTD. Đây là phiên bản đặc biệt được tạo ra để dành riêng cho cảnh sát Mỹ, Crown Victoria có thêm còi hú, đèn báo động... Ngoài ra, động cơ trên phiên bản đặc biệt này được nâng cấp lên khối động cơ V8, sản sinh công suất 239 mã lực. trải qua giai đoạn khủng hoảng trong thập niên 90 do sự cố nổ lốp, nhưng Explorer đã nhanh chóng lấy lại uy tín của mình. Mặc dù không phải là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Ford, nhưng Explorer vẫn có doanh số khá tốt, đạt mức hơn 7,6 triệu chiếc. Tại Việt Nam, mẫu xe này được sử dụng khá nhiều cho các dịch vụ vận chuyển hành khách. Tuy nhiên tại hầu hết thị trường nước ngoài, Ford Transit chỉ được sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hóa và thường chỉ có 2-3 chỗ ngồi. Mặc dù không được quá nhiều người biết đến, nhưng mẫu van hạng nhẹ này có doanh số đạt mức hơn 9 triệu chiếc. Video: Henry Ford đã tạo ra Ford Motors như thế nào?

Với doanh số bán ra hơn 16,5 triệu chiếc trong giai đoạn 1908-1927, mẫu xe Ford Model T xứng đáng xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Mặc dù mẫu xe lâu đời này từng dính phải một đợt triệu hồi lớn trong quá khứ, nhưng Model T vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ giá rẻ. Đối với Ford và ngành công nghiệp ôtô Mỹ, Model T là mẫu xe thay đổi cuộc chơi. Mặc dù chiếc Mustang là một chiếc xe phổ biến của hầu hết đàn ông trong giai đoạn thập niên 60, nhưng cuộc chạy đua giữa hãng xe Mỹ với Ferrari dường như không mấy khả quan trong giai đoạn này. Hãng Ford quyết định tạo ra một chiếc xe đua thực thụ để đánh bại Ferrari, đó là lý do để chiếc Ford GT40 ra đời. Hãng Ford từng công bố cứ mỗi 29,5 giây thì có một chiếc F-Series được bán ra thị trường vào năm 2018, điều này có nghĩa dòng xe bán tải của Ford có sức hút rất lớn trong ngành công nghiệp ôtô. F-Series được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1948, đến năm 1975, dòng xe F-150 cũng được ra đời và nhanh chóng được đón nhận trên toàn cầu. Tính đến nay, Ford đã giao đến tay khách hàng trên toàn cầu hơn 40 triệu chiếc F-Series. Bất chấp khủng hoảng dầu mỏ, các yêu cầu khí thải ngày càng nghiêm ngặt, chiếc xe cơ bắp mang tính biểu tượng của Ford liên tiếp được giới mê xe đón nhận. Mặc dù nhận được không ít những ý kiến trái chiều, nhưng Ford Mustang vẫn phát triển mạnh mẽ kể từ năm 1964. Tính đến nay, Ford Mustang đã đạt được doanh số gần 10 triệu chiếc. Trong tương lai, Mustang-E sẽ là mẫu xe nối tiếp chiếc xe cơ bắp của Ford. Hơn cả những chiếc xe Italy, Ford LTD là mẫu xe cỡ lớn và sang trọng của Mỹ mà các băng đẳng mafia ưa thích sử dụng. LTD có kiểu dáng khá to lớn với phần đầu được kéo dài tương tự những mẫu xe sang trọng hiện đại. Trong suốt 22 năm sản xuất, Ford đã bán được hơn 5 triệu chiếc LTD. Đây là phiên bản đặc biệt được tạo ra để dành riêng cho cảnh sát Mỹ, Crown Victoria có thêm còi hú, đèn báo động... Ngoài ra, động cơ trên phiên bản đặc biệt này được nâng cấp lên khối động cơ V8, sản sinh công suất 239 mã lực. trải qua giai đoạn khủng hoảng trong thập niên 90 do sự cố nổ lốp, nhưng Explorer đã nhanh chóng lấy lại uy tín của mình. Mặc dù không phải là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Ford, nhưng Explorer vẫn có doanh số khá tốt, đạt mức hơn 7,6 triệu chiếc. Tại Việt Nam, mẫu xe này được sử dụng khá nhiều cho các dịch vụ vận chuyển hành khách. Tuy nhiên tại hầu hết thị trường nước ngoài, Ford Transit chỉ được sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hóa và thường chỉ có 2-3 chỗ ngồi. Mặc dù không được quá nhiều người biết đến, nhưng mẫu van hạng nhẹ này có doanh số đạt mức hơn 9 triệu chiếc. Video: Henry Ford đã tạo ra Ford Motors như thế nào?