Loạt ôtô Trung Quốc đổ bộ Việt Nam, đa dạng giá tiền

Năm 2024 đánh dấu thời gian các thương hiệu ôtô Trung Quốc vào Việt Nam. Bước sang 2025, thị trường xe Việt lại tiếp tục đón chào thêm loạt sản phẩm mới từ đất nước tỷ dân, ở đa dạng phân khúc. BYD Sealion 6

Theo nguồn tin, Sealion 6 là mẫu xe tiếp theo được mang về Việt Nam trong năm nay, bổ sung vào dải sản phẩm của BYD. Trước đó, thông tin về nhãn năng lượng của mẫu SUV của Trung Quốc này đã được công bố trên trang của Cục Đăng kiểm. Theo thông tin trên website, Sealion là mẫu SUV hybrid cắm sạc (PHEV). Khối động cơ được kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện 195 mã lực. Các thông tin về sức mạnh tổng hợp và kích thước chưa được công bố. Mức tiêu thụ nhiên liệu dự kiến là 1,1 lít/100 km. Nguồn tin cho biết Sealion 6 bán tại Việt Nam có thể là bản Dynamic. Sealion 6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm, tương đương những mẫu SUV cỡ C tại Việt Nam. Ở thị trường Thái Lan, mẫu xe được bán với giá dao động 27.277-30.180 USD. Khi ra mắt, Sealion 6 sẽ cạnh tranh cùng những đại diện hybrid cùng phân khúc như Haval H6 (986 triệu), Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ) hay Jaecoo J7 sắp mở bán. Jaecoo J7

Một mẫu SUV cỡ C từ Trung Quốc khác được dự kiến ra mắt dịp đầu năm 2025 là Jaecoo J7. Theo thông tin từ tập đoàn Geleximco, đơn vị phân phối Omoda và Jaecoo tại Việt Nam, J7 sẽ được bán trong tháng một, trang bị động cơ PHEV. Jaecoo J7 PHEV có kích thước 4.500 x 1.863 x 1.680 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.672 mm. Nhiều khả năng bản tại Việt Nam được trang bị khối động cơ hybrid kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho công suất 347 mã lực. Phạm vi hoạt động của Jaecoo J7 là 1.200 km/lần sạc pin và nạp nhiên liệu. Quãng đường di chuyển thuần điện là 106 km/lần sạc. Các đại lý của Omoda - Jaecoo đã bắt đầu thông báo nhận đặt cọc mẫu SUV từ ngày 16/1. Lô xe đầu tiên dự kiến được giao đến tay khách hàng trước dịp Tết. Geely Coolray

Geely Coolray dự kiến được mang về Việt Nam từ đầu năm nay, định vị trong nhóm SUV cỡ B/B+. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.330 x 1.800 x 1.609 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm. Trước đó vào cuối năm 2024, mẫu SUV này được ra mắt tại Malaysia với tên Proton X50. Nếu tương tự xe được bán ở Malaysia, Coolray được trang bị máy xăng 1.5L, cho công suất khoảng 149-176 mã lực tùy phiên bản. Giá của mẫu SUV cỡ B dao động 19.140-23.129 USD tại thị trường quốc tế. Tasco - nhà phân phối các mẫu xe Geely tại Việt Nam - vừa xây dựng 2 đại lý tại Geely tại Hà Nội. Thông tin về thời gian ra mắt và giá bán của Coolray vẫn chưa được công bố. Khi mở bán, Coolray sẽ cạnh tranh cùng nhiều cái tên "ăn khách" như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Lynk & Co 06, Omoda C5. Loạt xe điện Wuling

TMT Motors vừa thông báo mang 7 mẫu xe của SGMW về Việt Nam, bao gồm Baojun E100, Yep và Yep Plus, miniEV Macaron 4, MPV Hongguang EV và Zhiguang EV. Trong đó, Baojun E100 là mẫu xe bé nhất với 2 chỗ ngồi, chiều dài cơ sở 1.600 mm. Xe được trang bị motor điện, tạo công suất 39 mã lực, mô men xoắn 110 Nm. Phạm vi hoạt động của Baojun E100 khoảng 200 km/lần sạc. Thông tin từ trang chủ TMT Motors cho biết giá bán dự kiến của Baojun E100 dưới 150 triệu đồng. Mẫu MPV Hongguang EV cũng được mang về Việt Nam trong năm 2025. Xe bán với 2 tùy chọn cấu hình chỗ ngồi là 6 và 7 chỗ. MPV Hongguang EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 515 x 1.725 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm. Xe được trang bị motor điện, sản sinh công suất 101 mã lực, mô men xoắn cực đại 180 Nm. Bên dưới sàn xe là bộ pin LFP dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300-410 km/lần sạc. Baojun Yep Plus là một trong những cái tên tiếp theo xuất hiện với 2 tùy chọn 4-5 cửa. Trong đó, bản 5 cửa được trang bị một motor điện phía trước, sản sinh công suất 103 mã lực. Xe dự kiến có giá khoảng 409-449 triệu đồng. Video: Bùng nổ xe ô tô Trung Quốc, ai sẽ được lợi ở Việt Nam?

