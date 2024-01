Trung Quốc sắp vượt Nhật Bản, thành quốc gia xuất khẩu ôtô số 1

Video: Thêm một "ông lớn" xe sang Trung Quốc vào Việt Nam.



Theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), đất nước tỷ dân này đã xuất khẩu 4,41 triệu chiếc xe hơi từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa cựu quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu ô tô là Nhật Bản.

Trong 11 tháng của năm 2023, lượng ôtô xuất khẩu từ đất nước mặt trời mọc đã đạt 3,99 triệu ôtô, tăng 15%. Tổng lượng xe xuất khẩu của Nhật Bản trong cả năm 2023 dự kiến sẽ rơi vào khoảng 4,3 triệu chiếc. Lần gần đây nhất Nhật Bản rớt khỏi vị trí dẫn đầu về xuất khẩu ôtô là năm 2016 khi bị Đức vượt qua. Trung Quốc sắp đánh bại Nhật Bản để trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô số 1 thế giới.

Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc ôtô và coi sự chuyển dịch toàn cầu sang xe điện là cách để đạt được điều đó. Thị trường Nga đã trở thành động lực cho các hãng xuất khẩu ôtô Trung Quốc. Việc các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản và phương Tây rút khỏi Nga đã mang lại lợi ích cho Trung Quốc.

Trung Quốc đã xuất khẩu 730.000 chiếc xe sang Nga trong giai đoạn từ tháng 1-10/2023, gấp 7 lần so với một năm trước đó. Chery và Great Wall Motor chủ yếu xuất khẩu ôtô chạy bằng xăng sang nước này, bao gồm cả xe thể thao đa dụng cỡ trung và cỡ lớn.

Sau Nga, thị trường có lượng ôtô Trung Quốc nhập khẩu tăng mạnh thứ 2 là Mexico với 330.000 xe, cải thiện 71%. Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang tìm cách xây dựng cơ sở khách hàng ở nước này để làm bệ phóng cho việc mở rộng sang thị trường Mỹ và Canada. Chery, SAIC Motor và Anhui Jianghuai Automobile (JAC) đều tăng sản lượng xuất khẩu sang Mexico.

Theo CAAM, xuất khẩu xe điện và các phương tiện sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc đã tăng 77% lên 1,43 triệu chiếc trong 10 tháng của năm 2023. Các loại phương tiện "xanh" này chiếm chiếm 34% tổng lượng ôtô xuất khẩu trong thời gian đó.

Hầu hết xe chạy bằng năng lượng mới của Trung Quốc đều được xuất khẩu sang châu Âu và Đông Nam Á. Tesla và BYD - hai nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới - hiện đang thúc đẩy hoạt động xuất khẩu này.

Mẫu SUV chủ lực của BYD, Atto 3, được bán với giá 38.000 Euro (khoảng 42.000 USD) ở thị trường châu Âu. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức giá xe điện trung bình của khu vực, dao động trong khoảng 50.000 - 60.000 Euro.

Các hãng ôtô Trung Quốc cũng mở rộng xuất khẩu sang Đông Nam Á, nơi các đối thủ Nhật Bản nắm giữ thị phần lớn. Sự chuyển dịch chậm chạp sang xe điện của các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã dẫn đến sự sụt giảm thị phần ở khu vực này.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2023, lượng xe sử dụng năng lượng mới của Trung Quốc được xuất khẩu sang các thị trường châu Á khác gần bằng với lượng xe xuất khẩu sang châu Âu. Lượng xe xuất khẩu sang Thái Lan tăng gấp đôi so với năm ngoái, vượt xa lượng xe xuất khẩu sang Anh.

"Kể từ bây giờ, kỷ nguyên của cuộc chiến cạnh tranh với người Nhật tại thị trường Đông Nam Á sẽ bắt đầu", giám đốc của một hãng xe quốc doanh lớn tại Trung Quốc phát biểu.

Tomoyuki Suzuki, Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn AlixPartners của Mỹ, cho rằng chính sách trợ cấp của Chính phủ là yếu tố chính tạo nên lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu cho các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc. “Việc chính phủ Trung Quốc trợ cấp ồ ạt đã mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất và bán ôtô xuyên biên giới”, ông Suzuki kết luận.

