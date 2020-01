Lexus LC500 Convertible bản thương mại đầu tiên hơn 46 tỷ đồng

Trong tuần qua, chiếc xe sang Lexus LC500 Convertible bản thương mại đầu tiên đã được đưa lên sàn đấu giá trong khuôn khổ sự kiện Barrett-Jackson tại Scottsdale, Arizona. Đây đồng thời là chiếc LC500 Convertible phiên bản thương mại đầu tiên được sản xuất và chính là chiếc xe duy nhất mang phối màu đầy thu hút này. Lexus LC500 Convertible đầu tiên thuộc series mang tên LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1. Đây cũng chính là chiếc xe được đánh số VIN 100001 với vẻ ngoài tượng tự với phiên bản được giới thiệu trước đó tại triển lãm Los Angeles Autoshow 2019. Mô tả video Được hoàn thiện trong màu sơn xanh Structural Blue kết hợp nội thất màu trắng tô điểm màu xanh trang trí, LC 500 Convertible đã được hé lộ trong năm 2019 tại Triển lãm Ô tô Los Angeles cho đời năm 2021. Chỉ 100 chiếc Inspiration Series sẽ được chế tạo, và chiếc xe đầu tiên sẽ mang những dấu ấn độc quyền nổi bật hơn cả. Cụ thể nó được tăng cường với những tính năng độc quyền như hệ thống đèn pha và đèn hậu Liquid Platinum, chụp gương chiếu hậu và hốc gió bên sườn. Bên cạnh đó, chiếc xe còn chạy bằng bộ la-zăng cỡ 21-inch hoàn thiện trong màu xám Liquid Graphite cách điẹu đẹp mắt. Nổi bật thêm ho ngoại hình xe là màu sơn xanh Structural Blue của thân vỏ xe là một bộ kẹp phanh màu xanh. Bậc cửa xe có một tấm ốp kèm hàng chữ “LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1” độc nhất. Trên phiên bản mui trần, Lexus trang bị cho chiếc LC500 hệ thống điều hòa nâng cao có tên Lexus Climate Concierge, bao gồm cả hệ thống sưởi phần trên nửa trên khoang lái. Hệ thống sưởi đặc biệt này có khả năng tự động điều chỉnh hệ thống điều hòa cũng như sưởi ghế, sưởi vô lăng nhằm khiến hành khách không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài khi mở mui. Cốp sau cũng được thiết kế lại nhằm giảm nhiễu loạn không khí với cản gió trong suốt. Ngoài chiếc xe độc quyền, người đấu giá thắng sẽ còn được nhận một bộ hành lý đặc biệt thiết kế bởi Halliburton, cũng như chụp ảnh kỷ niệm và trải nghiệm lái thử xe cùng những kỹ sư trưởng và giám đốc tại nahf máy Motomachi, nơi lắp ráp LC 500 của Lexus. Chưa hết, người chiến thắng còn nhận được 3 đêm khách sạn dành cho 2 người tại Pebble Beach Resort, một lượt chơi gôn ở Pebble Beach Golf Course và nhiều lợi ích khác. LC 500 Convertible có trang bị một động cơ hút khí tự nhiên V8 dung tích 5.0 lít ghép cặp với hộp số tự động 10 cấp, sản sinh 471 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn cực đại. Phần mui xếp mềm của Lexus LC500 Convertible được hãng xe Nhật Bản lựa chọn chất liệu cẩn thận nhằm tăng độ bền, khả năng chịu lực và tính thẩm mỹ. Lexus cho biết mui xếp của xe có thể xếp gọn và mở ra trong 15 - 16 giây ở tốc độ tối đa 50 km/h.Giá xe Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series đầu tiên đã chính thức được bán vào ngày thứ 6 tuần trước ở mức 2 triệu USD (khoảng 46,3 tỷ đồng). Chủ xe sẽ nhận hàng vào tháng 7 năm nay và số tiền đấu giá sẽ được chuyển đến quỹ từ thiện Boys & Girls Club of America and Bob Woodruff Foundation. Video: Đấu giá Lexus LC500 Convertible bản thương mại đầu tiên.

