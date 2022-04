Maserati Levante Trofeo Launch Edition hơn 16 tỷ, màu độc nhất Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Maserati Levante Trofeo tại Việt Nam còn khá ít, chỉ có 3 chiếc gồm: 1 chiếc màu đen định cư ở Hà Nội, chiếc thứ 2 màu vàng Giallo Modenese có nguồn tin chưa kiểm chứng là thuộc sở hữu của ông chủ tập đoàn cafe Trung Nguyên và chiếc cuối cùng trong bài thuộc sở hữu của chủ tịch hội siêu xe VietRally. Đặc biệt, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition màu xanh nhám - Blu Emozione Matte và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. Giá xe Maserati Levante Trofeo Launch Edition niêm yết chính hãng khoảng hơn 16 tỷ đồng. Với thiết kế không thể nhầm lẫn của Levante, xe đã đạt đến cấp độ thể thao vượt trội khi cản trước và cản sau xe, ốp sườn ở hai bên hông, bệ cửa đều được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ có độ bóng cao. Còn lại, các chi tiết như đèn pha, 4 hốc gió lớn ở cản trước, ống xả kép đặt đối xứng 2 bên giống với Levante Trofeo thường. Ở bên thân, chiếc xe thể thao có thêm logo Maserati với biểu tượng cây đinh ba quen thuộc, tuy nhiên đã được bổ sung thêm dòng chữ Trofeo giúp phân biệt giữa bản thường và bản Trofeo. Ba lỗ thoát khí mạ crom như một nét riêng của hãng xe Ý vẫn xuất hiện 2 bên hông xe. Đặc biệt, xe được trang bị bộ mâm Orione Forged Staggered kích thước 22 inch 5 chấu với thiết kế dạng 3D bắt mắt, kết hợp bộ kẹp phanh thể thao màu bạc ấn tượng. Di chuyển ra phía sau, Maserati Levante Trofeo Launch Edition hầm hố hơn nhờ cụm ống xả kép đặt đối xứng nhau được bao bởi ốp carbon. Ngoài ra, cánh gió bên trên đuôi xe cũng góp phần làm tăng vẻ hầm hố và tăng tính khí động học, giúp chiếc xe ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao. Bên trong khoang cabin, siêu phẩm Maserati Levante Trofeo Launch Edition này được trang bị tuỳ chọn da tự nhiên Pieno Fiore cao cấp màu đen kèm chỉ khâu tương phản. Là một chiếc xe thể thao, Levante Trofeo Launch Edition cũng không thiếu đi các tấm ốp bằng sợi carbon bên trong khoang nội thất. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp sẵn hệ thống giải trí hiện đại Maserati Touch Control Plus, âm thanh vòm Bowers & Wilkins 17 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, logo "One of 100" riêng biệt,... Tiếp đến là ghế ngồi được thiết kế ôm người theo phong cách xe đua. Maserati Levante Trofeo sở hữu khối động cơ V8, dung tích 3.8L tăng áp kép được sản xuất tại nhà máy Maranello (ý) bởi các kỹ sư của Ferrari. Sản sinh công suất tối đa 590 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ tốn 3,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 304 km/h. Đi cùng hộp số tự động ZF 8 cấp với 5 chế độ lái Normal, I.C.E, Sport, Offroad và Corsa. Đặc biệt, chế độ lái “Corsa” với chức năng Launch Control chỉ được trang bị cho riêng dòng xe Levante Trofeo, chế độ “Corsa” có thể được kích hoạt bằng cách nhấn đúp nút Sport.

Video: Xem chi tiết Maserati Levante Trofeo Launch Edition đặc biệt.

