Land Rover Defender của Kahn Design, bán ra từ hơn 3,2 tỷ đồng

Land Rover Defender 2022 mới được thiết kế để trở thành một chiếc xe địa hình tối ưu. Nhưng thực tế, hầu hết các chủ sở hữu của Land Rover Defender ít lái nó trên những con đường khó đi và chỉ sử dụng nó như một chiếc SUV thông thường đi trong đô thị. Do đó, nhiều bản độ cho mẫu xe này đã ra đời để giúp nó nổi bật hơn trên đường phố. Mới đây hãng độ nổi tiếng Kahn Design, có trụ sở tại Anh quốc đã cho ra đời bản độ thân rộng trên cả hai phiên bản 90 và 110 của Land Rover Defender. Với gói độ mới, “diện mạo” của chiếc SUV hạng sang trở nên hầm hố, thể thao và cuốn hút hơn. Cụ thể, cả hai bản Land Rover Defender độ Kahn Design đều được nâng cấp ngoại hình với nhiều chi tiết làm từ sợi carbon. Thêm vào đó là bộ mâm tuỳ chỉnh và nội thất được làm lại gần như hoàn toàn. Đầu tiên là bản độ Land Rover Defender 90 Carbon Wide Body First Edition với “ngoại hình” táo bạo nhờ một loạt các trang bị bổ sung như 2 cửa gió phía trước, cản trước và lưới tản nhiệt tinh chỉnh. Các vòm bánh xe và chắn bùn mở rộng làm từ sợi carbon, trong khi đuôi xe được bổ sung nắp bánh xe phụ tùy. Điểm nhấn đáng chú ý ở ngoại thất của Defender 90 Carbon Wide Body First Edition là bộ mâm hợp kim rèn Type 57 RS 22 inch. Kahn Design hoàn thiện vẻ ngoài của Land Rover Defender 90 bằng lớp sơn ngoại thất màu màu xám satin đặc trưng cùng một số chi tiết sơn đen Volcanic Rock Black tương phản. Những chi tiết đắt giá nhất của gói độ có lẽ là hệ thống ống xả bằng thép không gỉ Quad Performance và gói Da mở rộng bên trong nội thất với hàng ghế trước và sau được bọc da đỏ Designo. So với bản độ trên Land Rover Defender 90, phiên bản Land Rover Defender 110 Wide Body có phần đơn giản hơn. Chiếc SUV vẫn được trang bị bộ bodykit mới với vòm bánh xe mở rộng làm bằng carbon, cản trước, các khe hút gió và lưới tản nhiệt được tinh chỉnh tương tự như trên bản 90. Hệ thống ống xả được sơn đen mờ. Land Rover Defender 110 Wide Body được trang bị bộ mâm hợp kim nhẹ Mondial Retro kích thước 22 inch được bao bởi lốp Chelsea Truck. “Diện mạo” của Land Rover Defender 110 Wide Body được hoàn thiện bằng lớp “áo” sơn màu đen satin, kết hợp với phần mui màu đen Santorini, mang tới cảm giác vững chãi và cứng cáp. Đối với nội thất, chiếc SUV hạng sang được bọc da Volcanic Orange ở ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa. Do cả hai mẫu xe này đều được sản xuất tại Anh quốc nên sẽ có vô lăng bên tay phải. Chiếc SUV này được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L với công suất 300 mã lực. giá xe Land Rover Defender 90 Carbon Wide Body First Edition hiện niêm yết là 155.000 USD (khoảng 3,52 tỷ đồng), trong khi bản độ Defender 110 có giá 148.500 USD (khoảng 3,37 tỷ đồng). Video: Land Rover Defender 90 Carbon Wide Body First Edition.

