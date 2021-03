Land Rover 6x6 đời 1981 "cũ rích" chào bán cả tỷ đồng

Các phương tiện thương mại và quân sự 6 bánh đã được sử dụng rộng rãi từ lâu, nhưng một chiếc xe du lịch 6 bánh thì vẫn còn là một khái niệm tương đối mới mẻ. Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 đã góp công lớn khiến hệ dẫn động 6 bánh trở thành một tính năng cực hấp dẫn, tuy nhiên không thể không kể đến những chiếc Land Rover 6 bánh khởi nguồn. Một công ty Anh Quốc nhỏ bé đã từng cung cấp dịch vụ biến đổi 6x6 cho Land Rover trong những năm 1980? Townley Cross-Country Vehicles là tên của công ty đó, và chiếc xe bán tải trong hình dưới đây chính là một trong những sản phẩm của họ. Được đăng bán bởi Land Rover Centre ở Huddersfield, chiếc Land Rover 109 Series 3 Stage 1 V8 1981 đã được đăng ký sử dụng trên đường vào tháng 5 năm 1986. Là một trong hai chiếc chuyển đổi Townley 6x6, nó đầu tiên thuộc sở hữu của một quý ông, người sử dụng nó để kéo một máy bơm bê tông và những đường ống nước. Chủ sở hữu thứ 2 đã mua lại nó tại một thời điểm không xác định trong năm 1995, sau đó bán nó, rồi mua lại một lần nữa trong năm 2005. Từ năm 2016 đến 2018, chiếc bán tải 6 bánh đã trải qua một quá trình phục chế với hầu hết mọi thứ được tái tạo hoặc thay thế, bao gồm cả vách ngăn và cánh sau. Giờ đây chạy trên một khung gầm mạ kẽm, chiếc xe có chiều dài cơ sở dài hơn 762 mm so với 2.768 mm tiêu chuẩn. Khoảng sáng gầm xe là 20,95 cm Có tải trọng 2.000 kg, Townley 6x6 có thể được chuyển từ 4x6 sang 6x6 một cách nhanh chóng. Chiếc bán tải to khỏe này đang sử dụng động cơ nhôm OHV V8 với dung tích 3,5 lít, sản sinh 91 mã lực và 225 Nm mô-men xoắn cực đại khiêm tốn so với tiêu chuẩn ngày nay. Ngoài ra, xe có trang bị một số sàn 4 cấp, bộ chế hòa khí đôi Zenith-Stromberg, thiết bị bơm nhiên liệu hoạt động bằng điện, hai hộp điều phối, phanh tang trống ở cả 6 góc bánh, và khoảng sáng gầm 20,95 cm. Ra đời cách đây vài thập kỷ và ở tình trạng đã qua sử dụng, song giá xe Land Rover 6x6 1981 này vẫn được rao bán lên tới 39.995 bảng Anh (khoảng 1,275 tỷ đồng). Đây là một số tiền thừa đủ để bạn mua lấy một chiếc bán tải hiện đại, nhưng tiếc là nó sẽ chỉ có 4 bánh mà thôi, trừ phi bạn sẵn sàng chi ra thêm cả núi tiền để độ. Video: Giới thiệu Land Rover Serie 3 Pick-up.

