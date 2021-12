Land Rover Defender rụng bánh trước rao bán chỉ 473 triệu đồng

Để dễ hình dung, chiếc xe SUV hạng sang Land Rover Defender 2022 mới tại thị trường Mỹ có giá bán khởi điểm từ 47.700 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng). Nếu quan sát từ góc phần tư ở phía ghế hành khách trước, có thể thấy đây là một chiếc xe SUV Land Rover Defender 2022 hoàn toàn mới luôn sẵn sàng lăn bánh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi góc nhìn sang phía đối diện thì mọi thứ đã khác. Theo mô tả của Copart, chiếc Defender này đã bị hư hỏng nặng do một vụ va chạm và sẽ cần phải trải qua quá trình sửa chữa rất phức tạp để có thể lăn bánh trở lại. Hình ảnh cho thấy chiếc Land Rover Defender 2022 này mất hẳn tấm ốp chắn bùn bánh trước cùng một phần cản va trước và viền đèn pha. Tuy nhiên, thiệt hại thực sự lại nằm ở phần bánh xe đã rụng khỏi trục lái và đang nằm yên trên mặt đất. Cửa xe bên vị trí ghế lái cũng bị móp méo do tác động từ vụ va chạm. Không rõ chi tiết những thiệt hại mà chiếc Land Rover Defender gãy chân này phải chịu, nhưng rõ ràng phần đầu xe cần phải được đại tu lại hoàn toàn với bánh xe, phanh, hệ thống treo, trục truyền động và trục lái mới. Tất nhiên vẫn có thể sửa chữa lại chiếc xe này nhưng số tiền bỏ ra sẽ không hề nhỏ chút nào. Điều may mắn duy nhất là chiếc Defender này mới chỉ lăn bánh 448 dặm (khoảng 721 km) và do đó khoang nội thất, động cơ cùng nhiều bộ phận khác vẫn rất mới. Video: Giới thiệu SUV Land Rover Defender 2022 mới.

