Đại gia Việt muốn "tậu" Lamborghini Revuelto phải chờ đến tận 2026

Lamborghini Revuelto LB744 2023 mới là siêu xe đã lần đầu tiên trình làng vào cuối tháng 3 năm nay. Sau 4 tháng, ông Stephan Winkelmann, CEO của hãng Lamborghini, công bố mẫu siêu xe này đã "cháy hàng" đến tận năm 2026. Cũng theo ông Winkelmann, có nhiều khách hàng đặt mua Lamborghini Revuelto vào đợt đầu là những người hiện đang sở hữu siêu xe Aventador. Đây cũng là những khách hàng sẽ sớm được bàn giao siêu xe mới của thương hiệu Ý. Theo cựu Giám đốc kỹ thuật Maurizio Reggiani, người đứng đầu quá trình phát triển ban đầu của Revuelto, do tập đoàn mẹ Volkswagen đang có xu hướng giảm dung tích xi-lanh và dùng công nghệ tăng áp cho động cơ nên Lamborghini đã phải nỗ lực để giữ lại cỗ máy V12 trên siêu xe mới. Lamborghini cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục tập đoàn Volkswagen nhờ sự ủng hộ áp đảo của các khách hàng và giải pháp dùng hệ truyền động hybrid để cắt giảm khí thải. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Lamborghini Revuelto dùng máy xăng V12 nhẹ hơn 17 kg nhưng lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Nhờ đó, Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h. Trong khi đó, cụm pin của xe có dung lượng khiêm tốn, chỉ 3,8 kWh, mang đến quãng đường di chuyển chỉ khoảng 9,5 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Tuy nhiên, động cơ V12 có thể sạc trực tiếp cho cụm pin này trong thời gian chỉ 6 phút, theo công bố của hãng. Hiện lượng xăng tiêu thụ và khí thải CO2 của Lamborghini Revuelto chưa được công bố. Tuy nhiên, đại diện hãng Lamborghini khẳng định 2 thông số này của xe sẽ giảm 30% so với đàn anh Aventador Ultimae. Vì là xe PHEV nên Lamborghini Revuelto cũng nặng hơn Aventador. Để giảm trọng lượng cho xe, hãng Lamborghini đã dùng đến các ống bằng sợi carbon vừa nhẹ vừa cứng hơn 40%. Bên trong xe, tân binh nhà Lamborghini có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8,4 inch nằm dọc và màn hình kỹ thuật số 9,1 inch nằm trên mặt táp-lô, đối diện với ghế phụ lái. Cuối cùng là những trang bị an toàn như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Cách đây không lâu, Revuelto đã chính thức ra mắt khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Giá xe Lamborghini Revuelto 2023 ở thị trường này khởi điểm từ 47,49 triệu Baht (khoảng 32,6 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Revuelto 2023 mới.

