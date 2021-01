Lamborghini Huracan STO "cập bến" Đông Nam Á, chỉ từ 23 tỷ đồng

Lamborghini Huracan STO mới hiện là chiếc xe thể thao mạnh và mới nhất trong gia đình "bò tót" Huracan, cũng vì thế mà không ít đại lý siêu xe Lamborghini chính hãng các nước đặt lịch để nhanh chóng mang Lamborghini Huracan STO về nước giới thiệu với các đại gia của nước mình. Mới đây nhất, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đã được lần đầu tiên vén màn tại thị trường Đông Nam Á, nơi có giá bán siêu xe đắt đỏ bậc nhất của thế giới. Đất nước Asean đầu tiên được giới thiệu mẫu siêu xe mới tinh Lamborghini Huracan STO chính là Thái Lan. Hiện số lượng xe Lamborghini của các nhà giàu Thái Lan ước tính hơn 350 chiếc và hơn phân nửa số này được nhập khẩu chính hãng. Lý do các đại gia ở đây mua xe chính hãng chính là dịch vụ hậu mãi và quan trọng là giá bán ra khá tốt. Chẳng hạn như mức giá xe Lamborghini Huracan STO ở Thái Lan chỉ là 29,99 triệu Baht (tương đương 23 tỷ đồng). Mức giá này của siêu xe Lamborghini Huracan STO còn rẻ hơn giá xe Lamborghini Huracan LP610-4 chính hãng tại Việt Nam. Được biết, các đại gia ở Thái Lan còn mạnh tay mua đến 10 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO nhưng chưa rõ thời gian giao hàng đầu tiên là vào khi nào. Được biết, Lamborghini Huracan STO có giá khởi điểm từ 327.838 USD (chưa bao gồm thuế) tại Hoa Kỳ, 249.412 EUR (chưa thuế) ở Châu Âu, 216.677 GBP (chưa thuế) tại Anh, 3,9 triệu nhân dân tệ, tương đương 13,8 tỷ đồng (đã bao gồm thuế) tại Trung Quốc và 37,5 triệu Yen (không bao gồm thuế) tại Nhật Bản. Lamborghini Huracan STO mới ra mắt tại thị trường Thái Lan được đánh giá gói gọn trong 3 từ là Nhanh-Gọn-Chất. Nhanh ở đây chính là việc Lamborghini Huracan STO sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, mang đến công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 565 Nm. Siêu xe Lamborghini Huracan STO tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây, thêm 6 giây nữa để chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đạt tốc độ 200 km/h trước khi lao đến tốc độ tối đa của xe là 310 km/h. Gọn ở đây chính là việc siêu xe Lamborghini Huracan STO dù bước ra từ đường đua nhưng có ngoại hình rất ấn tượng, trọng lượng giảm cân đáng kể so với các phiên bản Huracan trước đó. Cụ thể, nhờ sử dụng lên đến 75% là sợi carbon, Lamborghini Huracan STO sở hữu trọng lượng xe ở mức chỉ 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performante đến 43 kg. Chất chính là việc ở ngoại thất, Lamborghini Squadra Corse đã thiết kế lại toàn bộ thân vỏ, lấy cảm hứng từ chiếc Huracan GT3 và Huracan Super Trofeo nhằm tối ưu hóa khí động học. Diện mạo đầu xe được làm nguyên khối, bằng sợi carbon với các hốc gió thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản Lamborghini Huracan trước đó. Mui xe, chắn bùn và cản của Lamborghini Huracan STO được lấy cảm hứng từ Sesto Elemento. Chắn bùn sau của Lamborghini Huracan STO có nguồn gốc từ Super Trofeo EVO, về cơ bản chi tiết này đóng vai trò như một khe hút gió cho động cơ, cho phép giảm 30% tổn thất áp suất tĩnh. Trong khi đó, mui xe của động cơ phía sau có một ống hút gió tích hợp và bộ làm lệch hướng không khí chuyên dụng. Tiếp đó là vây cá mập, cánh gió sau có thể điều chỉnh, ống dẫn làm mát phanh trước mới và phanh Brembo CCM-R. Nắp che động cơ phía sau dạng mở rời, tích hợp hốc gió NACA và vây cá, được làm bằng sợi carbon. Siêu xe Lamborghini Huracan STO đạt được lực ép ở mức cao nhất trong phân khúc với khả năng cân bằng tốt nhất cho một chiếc xe dẫn động cầu sau. Hiệu suất tổng thể của luồng không khí được cải thiện 37% và lực ép được tăng lên tới 53%, cao hơn cả Lamborghini Huracan Performante. Xe sử dụng bộ mâm được làm bằng ma-giê, kích thước 20 inch. Thay cho lốp Pirelli, mẫu xe này được trang bị lốp Bridgestone Potenza thích hợp cho cả việc chạy trường đua và chạy đường phố. Lamborghini cũng bổ sung ba chế độ lái mới cho hệ thống ANIMA trong Huracan STO bao gồm chế độ STO, Trofeo và Pioggia. Chế độ STO dành cho lái xe trên đường, trong khi Trofeo tập trung vào việc cung cấp cho người lái tất cả hiệu suất bạn cần cho thời gian vòng đua nhanh chóng. Tất nhiên, Pioggia có nghĩa là “mưa”, vì vậy chủ nhân sẽ được tối ưu hóa cho hệ thống kiểm soát lực kéo, mô-men xoắn và ABS để có thể yên tâm đối phó với các con đường nhựa ướt, nơi rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát siêu xe. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Huracan STO thế hệ mới.

Lamborghini Huracan STO mới hiện là chiếc xe thể thao mạnh và mới nhất trong gia đình "bò tót" Huracan, cũng vì thế mà không ít đại lý siêu xe Lamborghini chính hãng các nước đặt lịch để nhanh chóng mang Lamborghini Huracan STO về nước giới thiệu với các đại gia của nước mình. hiện là chiếc xe thể thao mạnh và mới nhất trong gia đình "bò tót" Huracan, cũng vì thế mà không ít đại lý siêu xe Lamborghini chính hãng các nước đặt lịch để nhanh chóng mang Lamborghini Huracan STO về nước giới thiệu với các đại gia của nước mình. Mới đây nhất, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đã được lần đầu tiên vén màn tại thị trường Đông Nam Á, nơi có giá bán siêu xe đắt đỏ bậc nhất của thế giới. Đất nước Asean đầu tiên được giới thiệu mẫu siêu xe mới tinh Lamborghini Huracan STO chính là Thái Lan. Hiện số lượng xe Lamborghini của các nhà giàu Thái Lan ước tính hơn 350 chiếc và hơn phân nửa số này được nhập khẩu chính hãng. Lý do các đại gia ở đây mua xe chính hãng chính là dịch vụ hậu mãi và quan trọng là giá bán ra khá tốt. Chẳng hạn như mức giá xe Lamborghini Huracan STO ở Thái Lan chỉ là 29,99 triệu Baht (tương đương 23 tỷ đồng). Mức giá này của siêu xe Lamborghini Huracan STO còn rẻ hơn giá xe Lamborghini Huracan LP610-4 chính hãng tại Việt Nam. Được biết, các đại gia ở Thái Lan còn mạnh tay mua đến 10 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO nhưng chưa rõ thời gian giao hàng đầu tiên là vào khi nào. Được biết, Lamborghini Huracan STO có giá khởi điểm từ 327.838 USD (chưa bao gồm thuế) tại Hoa Kỳ, 249.412 EUR (chưa thuế) ở Châu Âu, 216.677 GBP (chưa thuế) tại Anh, 3,9 triệu nhân dân tệ, tương đương 13,8 tỷ đồng (đã bao gồm thuế) tại Trung Quốc và 37,5 triệu Yen (không bao gồm thuế) tại Nhật Bản. Lamborghini Huracan STO mới ra mắt tại thị trường Thái Lan được đánh giá gói gọn trong 3 từ là Nhanh-Gọn-Chất. Nhanh ở đây chính là việc Lamborghini Huracan STO sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, mang đến công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 565 Nm. Siêu xe Lamborghini Huracan STO tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3 giây, thêm 6 giây nữa để chiếc siêu xe Lamborghini Huracan STO đạt tốc độ 200 km/h trước khi lao đến tốc độ tối đa của xe là 310 km/h. Gọn ở đây chính là việc siêu xe Lamborghini Huracan STO dù bước ra từ đường đua nhưng có ngoại hình rất ấn tượng, trọng lượng giảm cân đáng kể so với các phiên bản Huracan trước đó. Cụ thể, nhờ sử dụng lên đến 75% là sợi carbon, Lamborghini Huracan STO sở hữu trọng lượng xe ở mức chỉ 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performante đến 43 kg. Chất chính là việc ở ngoại thất, Lamborghini Squadra Corse đã thiết kế lại toàn bộ thân vỏ, lấy cảm hứng từ chiếc Huracan GT3 và Huracan Super Trofeo nhằm tối ưu hóa khí động học. Diện mạo đầu xe được làm nguyên khối, bằng sợi carbon với các hốc gió thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản Lamborghini Huracan trước đó. Mui xe, chắn bùn và cản của Lamborghini Huracan STO được lấy cảm hứng từ Sesto Elemento. Chắn bùn sau của Lamborghini Huracan STO có nguồn gốc từ Super Trofeo EVO, về cơ bản chi tiết này đóng vai trò như một khe hút gió cho động cơ, cho phép giảm 30% tổn thất áp suất tĩnh. Trong khi đó, mui xe của động cơ phía sau có một ống hút gió tích hợp và bộ làm lệch hướng không khí chuyên dụng. Tiếp đó là vây cá mập, cánh gió sau có thể điều chỉnh, ống dẫn làm mát phanh trước mới và phanh Brembo CCM-R. Nắp che động cơ phía sau dạng mở rời, tích hợp hốc gió NACA và vây cá, được làm bằng sợi carbon. Siêu xe Lamborghini Huracan STO đạt được lực ép ở mức cao nhất trong phân khúc với khả năng cân bằng tốt nhất cho một chiếc xe dẫn động cầu sau. Hiệu suất tổng thể của luồng không khí được cải thiện 37% và lực ép được tăng lên tới 53%, cao hơn cả Lamborghini Huracan Performante. Xe sử dụng bộ mâm được làm bằng ma-giê, kích thước 20 inch. Thay cho lốp Pirelli, mẫu xe này được trang bị lốp Bridgestone Potenza thích hợp cho cả việc chạy trường đua và chạy đường phố. Lamborghini cũng bổ sung ba chế độ lái mới cho hệ thống ANIMA trong Huracan STO bao gồm chế độ STO, Trofeo và Pioggia. Chế độ STO dành cho lái xe trên đường, trong khi Trofeo tập trung vào việc cung cấp cho người lái tất cả hiệu suất bạn cần cho thời gian vòng đua nhanh chóng. Tất nhiên, Pioggia có nghĩa là “mưa”, vì vậy chủ nhân sẽ được tối ưu hóa cho hệ thống kiểm soát lực kéo, mô-men xoắn và ABS để có thể yên tâm đối phó với các con đường nhựa ướt, nơi rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát siêu xe. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Huracan STO thế hệ mới.