Làm sao để hóa giải màu xe ôtô khắc mệnh?

1. Đổi màu xe ôtô hợp phong thủy

Cách hóa giải màu xe ôtô khắc mệnh triệt để nhất là thay đổi màu sơn. Cách làm này giúp chủ xe dễ dàng loại bỏ màu sơn khắc mệnh và đổi sang màu xe tương sinh hợp mệnh. Dưới đây là những màu sơn xe hợp với các tuổi khác nhau. Cụ thể, người mệnh mộc thì nên chọn màu xe xanh nước biển, đen, tím và không nên chọn màu bạc, trắng, vàng ánh kim. Người mệnh hỏa nên chọn màu xanh lá cây, cam đỏ, hồng và không nên chọn màu xanh nước biển, đen. Người mệnh thổ nên chọn xe màu đỏ, cam, vàng, bạc, trắng và không nên chọn màu xanh da trời, đen. Người mệnh kim nên chọn nâu, vàng đậm, trắng, vàng nhạt và không nên chọn xe màu đỏ, da cam. Người mệnh thủy nên chọn xe màu trắng, vàng nhạt và không nên chọn xe màu nâu, vàng sẫm. Cách hóa giải màu xe ôtô khắc mệnh triệt để nhất là thay đổi màu sơn.

Tuy nhiên, chi phí lại khá tốn kém bởi ngoài ngoài việc đổi màu sơn xe, chủ xe còn phải tiến hành các thủ tục đăng ký lại xe cho phù hợp với màu sơn mới để đảm bảo tuân thủ luật pháp.

2. Chọn vật trang trí phong thủy để hóa giải khắc mệnh

Nếu không đủ tài chỉnh để thay đổi màu sơn bên ngoài, chủ xe có thể lựa chọn vật trang trí phong thủy để hóa giải khắc mệnh, đồng thời giảm bớt sự xung khắc giữa chủ và xe ôtô.

